سيارة اسعاف

سيول جارفة تنهي حياة فتاتين بإقليم أزيلال

2022-09-01 / 22:49
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هبة بريس _ الرباط

أفادت السلطات المحلية لإقليم أزيلال أن فتاتين تبلغان كلتيهما حوالي 17 سنة، لقيتا مصرعهما، مساء اليوم الخميس، غرقا بعد أن جرفتهما السيول أثناء قيامهما برعي الماشية بوادي ترسال، جماعة آيت بوولي بإقليم أزيلال.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه فور إشعارها بالحادث تعبأت السلطات المحلية بمعية الساكنة المحلية، حيث تم انتشال جثتي الضحيتين على مستوى دواري اسقيفن واوروهان بجماعة سيدي بولخلف.

وذكرت بأن جماعة آيت بوولي كانت قد شهدت اليوم تساقطات رعدية غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب مياه بعض الشعاب والمجاري المائية وإحداث سيول بوادي ترسال.

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