بايتاس : استقبال ” قيس ” لزعيم انفصاليي “البوليساريو” عمل خطير وغير مبرر”
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن استقبال رئيس الجمهورية التونسية لزعيم انفصاليي +البوليساريو+ “عمل خطير وغير مبرر”.
وقال بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن “الخطوة التي أقدم عليها رئيس جمهورية تونس عمل خطير وغير مبرر، وقد أدانته مختلف مكونات المجتمع المغربي، خاصة أنه يسيئ إلى مشاعر الشعب المغربي بكل مكوناته”.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تمت خلال الفترة الأخيرة معاينة ردود فعل لقوى حية تمثل شرائح مختلفة من الشعب التونسي أعربت عن “رفضها الواضح والصريح لهذا السلوك الذي لا يعكس تطلعات شعبي البلدين في تعزيز وشائج الأخوة القوية بينهما والتي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد عليها غير ما مرة”.
11 تعليقات
أتأسف على الشعب التونسي الذي يحكمه رجل معتوه وفاشل اخلاقيا وسياسيا
لقد قضي الأمر من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب “النظارة التي ينظر بها المغرب لحلفائه وأصدقائه هي القضية الوطنية الأولى وهي قضية الصحراء …”..
تونس اصبحت ولاية تعيش على الصدقات
قيس سعيدية مومياء العهد الحجري ما عندو ما يدار مع أزمة الدستور الممنوح يمكن أن يتوارى وراء أضعف قشة ههههه
الخاسر الأكبر من هذا الصراع هو الجزائر
رئيس بلا دولة هههه
تونس حتى هيا دولة نهضرو عليها اما الشردمة الأخرى فلا توجد اصلا كي اتحدث عنها
تونس والجزائر دول بدائية متقدروش على المغرب
راه صدقوا فاش سموك التونسیین بالربوت مع كایتحكموا فیه شمایت بقاو فیا غیر توانسه كنتوا فازمه من بعد الاحداث للی وقعوا لكم لولا محمد السادس اللی مشی علی رجلیه فداك شویرع للی عندكم فالحبیب بورقیبه كون السیاحه كاع ماتقمت عندكم
تونس عندها سيادة تستقبل من تريد وترفض من تريد
اتق شر من احسنت اليه.