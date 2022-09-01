بايتاس : استقبال ” قيس ” لزعيم انفصاليي “البوليساريو” عمل خطير وغير مبرر”

هبة بريس _ الرباط

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن استقبال رئيس الجمهورية التونسية لزعيم انفصاليي +البوليساريو+ “عمل خطير وغير مبرر”.

وقال بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن “الخطوة التي أقدم عليها رئيس جمهورية تونس عمل خطير وغير مبرر، وقد أدانته مختلف مكونات المجتمع المغربي، خاصة أنه يسيئ إلى مشاعر الشعب المغربي بكل مكوناته”.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تمت خلال الفترة الأخيرة معاينة ردود فعل لقوى حية تمثل شرائح مختلفة من الشعب التونسي أعربت عن “رفضها الواضح والصريح لهذا السلوك الذي لا يعكس تطلعات شعبي البلدين في تعزيز وشائج الأخوة القوية بينهما والتي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد عليها غير ما مرة”.

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