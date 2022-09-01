A woman fills out a Mega Millions lottery ticket on October 19, 2018 in New York City. - The Mega Millions jackpot is currently up to $970 million. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

فاز ب 1.3 مليار دولار في اليانصيب ولم يتقدم للحصول على الجائزة

2022-09-01 / 21:37
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هبة بريس _ وكالات

رغم فوزه بأكثر من مليار دولار أميركي، إثر مشاركته في لعبة اليانصيب الكبرى في الولايات المتحدة منذ نحو شهر، لم يتقدم سعيد الحظ لأخذ جائزته بعد.

ومر ما يقرب من شهر منذ أن تم سحب الأرقام الفائزة في يانصيب “ميغا ميلينز” البالغة جائزتها 1.34 مليار دولار، دون أن يتقدم أحد لتحصيل المبلغ، وفق ما نقله موقع الإذاعة الأميركية العامة “أن بي آر”.

وعلى الرغم من أن هذا قد يثير اندهاش كثيرين، إلا أن مسؤولي اليانصيب يقولون إن هذه الحالات ليست غريبة.

تقرير الإذاعة الأميركية نقل عن البعض منهم قوله إن “مثل هذه الحالات ليست غريبة، هناك بعض الوقت دائما بين وقت سحب الأرقام ووقت تقدّم الفائز”.

وقالت ميغان باورز، مديرة الاتصالات في يانصيب ولاية إلينوي في حديث مع قناة “أن بي سي نيوز” إنه “للحصول على جائزة بهذا الحجم، من المعتاد أن يستغرق الفائز وقتا أطول نسبيا للمطالبة بالجائزة، حيث قد يرغب في طلب المشورة المهنية والقانونية والمالية قبل المطالبة”.

من جانبه، قال هارولد ميس، مدير اليانصيب في الولاية، في وقت سابق من هذا الشهر: “أنا متأكد من أن هذا الشخص يمر الآن بمجموعة من المشاعر المتناقضة”

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‫2 تعليقات

  1. يضحكون عليكم ويزرعون فيكم القمارة والحزقة تخرب بيوتكم وانتم تحاولون امساك الربح . العمل هو الطريق الوحيد لجمع المال .

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