الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا.. اتخاد إجراءات لضمان استمرارية المسار الجامعي

2022-09-01 / 19:51
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هبة بريس _ الرباط

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه تم اتخاد مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية المسار الجامعي للطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا والمسجلين بمسالك الطب البيطري والهندسة الطبوغرافية والهندسة الزراعية.

وذكر بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنه بالنسبة للطلبة الراغبين في التسجيل بالمؤسسات الوطنية فقد تم تكليف معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بتدبير مختلف الإجراءات المتخذة، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم اختبار كتابي ومقابلة شفوية (الاختبار الكتابي صباحا، والمقابلة الشفوية بعد الزوال) لجميع المستويات يوم السبت 24 شتنبر 2022 بمقر المعهد.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاختبار سيهم المستوى المسجل به الطالب بأوكرانيا برسم 2021-2022، على أن يخول النجاح فيه التسجيل بنفس المستوى برسم 2022-2023.

وأشار البلاغ إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل من 3 إلى 16 شتنبر 2022 عبر إيداع الملف الورقي بمقر المعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، مضيفا أن الإعلان عن لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار بمختلف المستويات سيتم بتاريخ 21 شتنبر 2022.

أما الإعلان عن النتائج، يقول المصدر ذاته، فسيكون يوم الاثنين 26 شتنبر 2022 بالموقع الإلكتروني للمعهد ( https://iav.ac.ma )، على أن يفتح باب التسجيل من يوم الأربعاء 28 إلى غاية 30 شتنبر 2022.

وبالنسبة للطلبة الراغبين في متابعة دراستهم عن بعد بالجامعات الأوكرانية، يشير البلاغ، فسيتم فتح إمكانية إجراء التداريب بإحدى المؤسسات الوطنية المختصة، تحت إشراف معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وبتنسيق مع مختلف مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية، والمياه، والغابات

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