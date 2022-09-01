الشرطة الأمريكية: مقتل شخص وإصابة اثنين بحادث طعن في مدرسة

2022-09-01 / 18:44
0
هبة بريس _ وكالات

أعلن قائد شرطة ولاية كارولينا الشمالية مايك يانييرو، مقتل شخص وإصابة اثنين اخرين في حادث طعن في مدرسة ثانوية.

وقال قائد شرطة جاكسونفيل: “تم نقل قاصرين مصابين بجروح إلى المستشفى، توفي أحدهما في وقت لاحق، بعد الهجوم على مدرسة “نورث سايد” الثانوية في جاكسونفيل”، مضيفا “أن الهجوم بدا وكأنه عملية طعن باستخدام آلة حادة، ما تزال التحقيقات جارية، وأصيب أيضا أحد المدرسين لكنه لم يطعن”.

وأكد يانييرو، أنه تم القبض على طالب مشتبه به، بعد وقت قصير من الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد نهاية الحادث، رافضا الكشف عن الأسماء.

ويذكر أن الهجوم وقع بعد أيام فقط من بدء الدراسة في المنطقة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بلينكن: الصين يجب أن تحاسب على “إبادة” الإيغور

بلينكن: الصين يجب أن تحاسب على “إبادة” الإيغور

2022-09-01 / 20:21
Photo of إسبانيا.. وفاة أكثر من 4600 شخص بسبب موجات الحر

إسبانيا.. وفاة أكثر من 4600 شخص بسبب موجات الحر

2022-09-01 / 19:19
Photo of الصين تعلن إغلاق مدينة يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة

الصين تعلن إغلاق مدينة يقطنها أكثر من 20 مليون…

2022-09-01 / 13:06
Photo of عاصفة برد تقتل طفلة في اسبانيا

عاصفة برد تقتل طفلة في اسبانيا

2022-09-01 / 12:32
Photo of بعد عام من تقليصها.. فرنسا تعيد عدد التأشيرات إلى مستواه للتونسيين

بعد عام من تقليصها.. فرنسا تعيد عدد التأشيرات إلى…

2022-09-01 / 09:39
Photo of قطر تعلن بناء أكبر منشأة للأمونيا الزرقاء في العالم

قطر تعلن بناء أكبر منشأة للأمونيا الزرقاء في العالم

2022-08-31 / 23:07
Photo of استطلاع: أزيد من نصف التونسيين يرون أن أوضاعهم المالية باتت أسوأ

استطلاع: أزيد من نصف التونسيين يرون أن أوضاعهم المالية…

2022-08-31 / 22:51
Photo of اسبانيا تتجه لتسوية وضعية مهاجرين للحد من أزمة اليد العاملة

اسبانيا تتجه لتسوية وضعية مهاجرين للحد من أزمة اليد…

2022-08-31 / 22:37
Photo of مصرع 11 شخصا وجرح 42 اخرين في حادثة سير بالجزائر

مصرع 11 شخصا وجرح 42 اخرين في حادثة سير…

2022-08-31 / 20:14
Photo of “أمنستي ” تطالب الجزائر بالافراج عن 300 معتقل

“أمنستي ” تطالب الجزائر بالافراج عن 300 معتقل

2022-08-31 / 20:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق