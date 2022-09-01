تويتر تختبر خاصية تعديل التغريدات بعد نشرها

هبة بريس _ وكالات

دأب مستخدمو تويتر منذ انطلاق الشبكة على المطالبة باستحداث أداة لتصحيح التغريدات بعد نشرها

دأب مستخدمو تويتر منذ انطلاق الشبكة على المطالبة باستحداث أداة لتصحيح التغريدات بعد نشرها | Source: @Twitter

انتقلت شبكة تويتر إلى مرحلة جديدة في استحداث أداة تتيح لمستخدميها تصحيح تغريداتهم بعد نشرها تتمثل في اختبار خاصيّة “تحرير التغريدة” (Edit Tweet) عملياً.

ودأب مستخدمو تويتر منذ انطلاق الشبكة على المطالبة باستحداث أداة من هذا النوع لتصحيح التغريدات التي يكتبونها وينشرونها على عجل أو تحت تأثير الانفعال، في حال تضمُّنها أخطاء أو عبارات غير مرغوب فيها.

وكان إيلون ماسك الذي يخوض راهناً معركة قضائية مع تويتر في شأن استحواذه عليها، أعرب مراراً عن تأييده هذا المطلب.

واستجابت المجموعة هذا المطلب في نهاية المطاف وأعلنت في أبريل الفائت أنها تعمل على استحداث هذه الخاصية.

وأفادت الخميس في بيان بأن هذه الأداة تخضغ في الوقت الراهن لاختبارات تجريها فرقها الفنية وأنها ستكون متاحة للمشتركين “في الأسابيع المقبلة” ضمن إطار حزمة الخدمات المدفوعة “تويتر بلو”.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5