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العثور على جثة في مراحل متقدمة من التحلل بضواحي الرشيدية

2022-09-01 / 17:39
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هبة بريس - الرشيدية

عثر الثلاثاء 30 غشت الجاري، على جثة رجل مجهول الهوية في مراحل متقدمة من التحلل، بضواحي قصر العوينة تلوين بدائرة كلميمة إقليم الرشيدية .

ووفق مصدر مطلع ل “هبة بريس”، فقد تم العثور على هذه الجثة، من طرف عدد من الرحل بالمنطقة .

وبناء على أمر من النيابة العامة المختصة، انتقل رجال الدرك الملكي الى عين المكان وتم فتح تحقيق في الواقعة، فيما أخذ عناصر من الشرطة العلمية عينات من الجثة من أجل تحديد هويتها.

وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية لإخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة سبب الوفاة .

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