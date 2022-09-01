عقب اعتقاله بمطار البيضاء.. عبد الفتاح جوادي يعانق الحرية

2022-09-01 / 17:41
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نجلاء مزيان

بعد قضائه لحوالي 48 ساعة تحت تدابير الحراسة النظرية، أمرت النيابة العامة يومه الخميس بالافراج على الكوميدي المغربي عبد الفتاح جوادي ، و ذلك عقب تنازل الطرف المشتكي عن الدعوة المقدمة في حق الفنان السابق ذكره.

و يشار أن مصالح الأمن بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، ألقت القبض يوم أمس الأربعاء على الفنان المغربي عبد الفتاح جوادي على إثر تقديمه لشيك بدون رصيد قيمته 100 ألف درهم.

و الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقف فيها جوادي أمام القضاء، فقد سبق أن واجه ردهات المحاكم، في المغرب على خلفية قذفه و سبه لكل من الممثل محمد الخياري، و الإعلامي رشيد العلالي، و كذا في فرنسا بتهمة العنف اللفظي و تهديد زوجته السابقة بالقتل.

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