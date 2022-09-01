عملية مرحبا.. بايتاس: حوالي 886 ألف مهاجر غادروا أرض الوطن

هبة بريس - لبنى ابروك

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس عن حصيلة عملية مرحبا صيف 2022.

وذكر بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي يومه الخميس، أن الحصيلة المسجلة لم تصل إلى مستوى سنة 2019 ولكننا اقتربنا منها.

وبلغة الأرقام، ذكر بايتاس، أنه الى غاية يوم 29 غشت، سجل ميناء طنجه المتوسط اجمالي دخول بلغ، 673419 الف شخص، و177282 الف عربة، فين حين بلغ اجمالي الخروج: 498788 الف شخص، و119 الف و374 عربة

وبالنسبة لميناء طنجة المدينة، يضيف بايتاس، فقد بلغ اجمالي الدخول 220الف و332 شخص، و35 الف و364 عربة، في حين وصل اجمالي الخروج الى 199 الف .797 شحص و33 الف و36 عربة.

أما ميناء الناظور، فقد بلغ اجمالي الدخول: 209 الف و878 شخص و54 الف و784 عربة، أما إجمالي الخروج فقد وصل الى 174 الف و824 شخص و42 الف .916 عربة.

وأضاف بايتاس، أن إجمالي الدخول الى أرض الوطن منذ بداية العملية، فقد بلغ مليون و117 الف و736 شخص و270 الف و754 عربة، أي ناقص 16% بالنسبة للأشخاص وناقص 15% بالنسبة للعربات، أما

بالنسبة لاجمالي الخروج، فقد بلغ 885 الف و465 شخص و197754 عربة، بناقص 14% بالنسبة للأشخاص وناقص 14% بالنسبة للعربات.

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