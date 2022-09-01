عملية مرحبا.. بايتاس: حوالي 886 ألف مهاجر غادروا أرض الوطن
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس عن حصيلة عملية مرحبا صيف 2022.
وذكر بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي يومه الخميس، أن الحصيلة المسجلة لم تصل إلى مستوى سنة 2019 ولكننا اقتربنا منها.
وبلغة الأرقام، ذكر بايتاس، أنه الى غاية يوم 29 غشت، سجل ميناء طنجه المتوسط اجمالي دخول بلغ، 673419 الف شخص، و177282 الف عربة، فين حين بلغ اجمالي الخروج: 498788 الف شخص، و119 الف و374 عربة
وبالنسبة لميناء طنجة المدينة، يضيف بايتاس، فقد بلغ اجمالي الدخول 220الف و332 شخص، و35 الف و364 عربة، في حين وصل اجمالي الخروج الى 199 الف .797 شحص و33 الف و36 عربة.
أما ميناء الناظور، فقد بلغ اجمالي الدخول: 209 الف و878 شخص و54 الف و784 عربة، أما إجمالي الخروج فقد وصل الى 174 الف و824 شخص و42 الف .916 عربة.
وأضاف بايتاس، أن إجمالي الدخول الى أرض الوطن منذ بداية العملية، فقد بلغ مليون و117 الف و736 شخص و270 الف و754 عربة، أي ناقص 16% بالنسبة للأشخاص وناقص 15% بالنسبة للعربات، أما
بالنسبة لاجمالي الخروج، فقد بلغ 885 الف و465 شخص و197754 عربة، بناقص 14% بالنسبة للأشخاص وناقص 14% بالنسبة للعربات.
20 تعليقات
الحمدلله هذه السنة توافدى الألف من المهاجرين الذين يعيشون في الديار الأوروبية بكثرة إلى المغرب مما أدى ذالك إلى نجاحها بامتياز جدآ..
تمت عملية مرحباً بنجاح وذالك راجع إلى حسن المعاملة.
عملية مرحباً الخاصة بعودة المغاربة إلى الديار الأوروبية الذين قضوا العطلة الصيفية في مستوى أفضل بكثير من السابق هذه السنة.وذالك بتنسيق تجند وتعبئة كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية. وعاش ملكنا الغالي الذي يسهر بدوره بنجاح هذه العملية بامتياز وعقلاني..
كان استقبال الجالية المغربية استقبالا ناجا برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية جاليته والحمد لله تمت بنجاح.
مع التعليمات البرمجية الملكية السامية للتخطيط والتطوير في عملية مرحباً صارت في أحسن الظروف والتسهيل لهم الخدمات الصحية ؛والادارية مما أدت إلى نجاحها ..
لماذا المعيشة تكون فيها الغلاء المعيشي والاسعار الملتهبة عند دخول الجالية المغربية ؟؟؟ سؤال يتطلب إجابته وعدم السكوت عليه..
المهاجرون هم الإقتصاد للبلاد هم من يرفعون الإقتصاد الوطني المغربي لولاهم لما فشل الإقتصاد….
نطلب لهم مغادرة ميمونة إلى الديار الأوروبية والعربية في أحسن الظروف والتسهيل لهم الخدمات الصحية من أجل العودة مرة أخرى…
هذه السنة ماشاء الله دخول الجالية المغربية المقيمة بالديار الأوروبية والعربية دخولهم بكثرة إلى وطنهم ..
أنا مهاجر مغربي مقيم بالديار الأوروبية دخلت المغرب هذه السنة مماجعلوني أندم بالدخول إلى وطني والمشكل الكبير هو أنهم يجعلونك تشعر بالغربة اكثر ما أنت فيها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أبناء الجالية يقدمون خدمات ومساعدات لوطنهم أكثر بكثير من مساعدة السلطات لهم…
أظن أن الجالية المغربية اصبحت غريبة في بلدها الأم حيث هناك مضايقات في الإدارة العمومية وكذا الشارع العام من نصب وسرقة وووووو وووووووو وغيرها كانهم غرباء في وطنهم…
لقد تنفست هذه السنة السياحة بالمغرب ولاسيما في المدن الكبرى المغربية الجبلية والبحرية بسبب دخول هائل من الجالية المغربية مما أدى ذالك إلى نجاح عملية مرحباً ..ونتمنى لهم مغادرة ميمونة في أحس الظروف..
مغادرة ميمونة إلى الديار الأوروبية والعربية للجالية المغربية ونتمنى لهم مرة أخرى عودة إلى بلده الأم..
الحمدلله المغرب محبوب لدى الجميع والجالية المغربية صعب عليها المغادرة لأنهم يكونون في أحضان احبابهم وعائلتهم …
إن المساهمات المالية لعمالنا بالمهجر تعتبر أحد ركائز التنمية الاقتصادية في المغرب ولكن للاسف الشديد الحكومة تصعب الأمر عليهم بكثرة الضرائب مما يصعب عليهم الاستثمارات في المغرب.
يجب تحسين المغادرة وتسهيلها من أجل الرجوع مرة أخرى…
لانريد حبر على ورق فقط نريد المعقول والتغيير السلوكات داخل مؤسسة عبور مرحباً نريد إسم على مسمى…
يجب تعزيز المراقبة الصحية والطوارئ ونظافة البواخر التي تتضمن العبور وسلامة الأطعمة ومناطق الراحة حتى نقول فعلا تمت عملية عبور مرحباً بامتياز وعقلاني..
رغم تجند السلطات من أجل نجاح عملية عبور مرحباً فهي غير كافي لذالك نطالب بالتدخل الفوري لوقف بعض السلوكات والتصرف الغير الأخلاقي داخل مؤسسة محمد السادس للعبور مرحباً ونتمى الرسالة تصل الى المسؤولين .