الحكومة ترفع التعويضات العائلية عن الابن الرابع والخامس والسادس لهذه الفئة

2022-09-01 / 16:50
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هبة بريس

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.613 بتغيير المرسوم رقم 2.58.1381 بتاريخ 15 من جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نيابة عن غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم مقتضيات الفصل الثامن من المرسوم رقم 2.58.1381، وذلك بالرفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائلية التي يستفيد منها الموظفون المدنيون والعسكريون ومستخدمو المؤسسات العمومية عن أولادهم الرابع والخامس والسادس من 36 درهما إلى 100 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2023.

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‫3 تعليقات

  2. ماذا عن المتقاعدين هذه الفىة العريضة من المواطنين أليس لهم الحق في الزيادة في المعاشات المجمدة مند اكثر من عقد ونصف من الزمان اضافة الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية مما أثر سلبا على القدرة الشراىية المعيشية لهذه الفىة وجعلها تعيش اوضاعا مزرية دون التفاتة من الحكومة يجب الاهتمام بالمتقاعدين ايضا انهم مواطنين مغاربة لا احد يتكلم عنهم وانا واحد من هذه الفىة المنسية

  3. ههههه واشكون يا شفار لمنافق لي قادر مازال يولد 4.5 أولاد في هاد لبلاد لكحلة واخا معرت فين يكون خدام الله ينزل على مكم اللعنة

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