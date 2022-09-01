النيران تلتهم حمولة شاحنة ب “الأوطوروت” بين شيشاوة وأكادير

2022-09-01 / 16:11
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

تسبب اندلاع النيران في شاحنة لنقل البضائع على مستوى الطريق السيار الرابط بين مراكش واكادير، اليوم الخميس 1 شتنبر الحاري، في تعطيل حركة السير لأكثر من ساعتين.

وشب الحريق في الشاحنة التي كانت مُحملة بمواد بلاستيكية، وذلك على مستوى إقليم شيشاوة.

ولم تعرف بعد أسباب الحريق، هل عطب أصاب فرامل الشاحنة بسبب الحمولة، أم اسباب أخرى ستكشف عنها التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي.

مصادر قالت للحريدة، عن إصابة سائق الشاحنة بحروق استدعى نقله المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تسبب الحريق في خسائر مادية كبيرة.

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