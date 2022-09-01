عبد الواحد لفتيت

بعد الحركة الانتقالية.. رجال السلطة يلتحقون بمناصبهم

2022-09-01 / 16:01
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محمد منفلوطي _ هبة بريس

احتضنت مختلف العمالات والاقاليم اليوم الخميس حفل تنصيب رجال السلطة الذين شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة التي أفرجت عنها وزارة الداخلية، بعد أن أمهلتهم ( قياد وباشوات…)، إلى فاتح شتنبر كآخر أجل لالتحاق بمقرات عملهم.

الحركة الانتقالية التي جاءت تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس حفظه الله الرامية من أجل تجويد أداء الإدارة وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وهي الحركة الانتقالية التي استهدفت حوالي 1819 منهم، يمثلون 43 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، في الوقت الذي تمت فيه ترقية حوالي 315 من نساء ورجال السلطة، في المهام بالإدارة الترابية وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، ناهيك عن التأشير عن 339 خريج وخريجة جدد من المعهد الملكي للادارة الترابية من أجل ضخ دماء جديدة في صفوف هذه الفئة.

ويذكر، أن العديد من السماسرة وتجار البناء العشوائي من مخالفي قانون التعمير، قد وجدوا في الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة المحلية، فرصة مواتية لتفريخ “سرطان البناء العشوائي” الذي بات ينخر مدننا وقرانا، أبطاله مافيات عملت جاهدة للاستفادة من هذه المرحلة الانتقالية التي تصاحب تسليم السلط بين الوافد الجديد والمغادر القديم من قياد وباشوات.

وحذرت ذات المصادر، من استغلال بعض السماسرة ومافيات العقار والبناء، الوضع لخرق قوانين التعمير وزجر المخالفات، للبدء في تشييد وتفريخ بنايات تكون غالبا غير مرخص لها، مما قد يهدد الفضاء البيئي عبر تفريخ البناء الاسمنتي.

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