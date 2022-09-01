تارودانت : فتاة تشنق نفسها بسبب ” طابليت”

2022-09-01 / 15:36
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ع اللطيف بركة :هبة بريس

شهد حي برج المنصور ليلة الأربعاء – الخميس ، واقعة مأساوية بعدما وضعت فتاة لا يتجاوز عمرها 13 عام ، حدا لحياتها شنقنا فوق سطح منزل عائلتها.

وعن أسباب الانتحار ، تقول بعض المصادر، أن إقدام الفتاة على الانتحار، كان بسبب رفض والدتها تسليمها اللوحة الالكترونية ” طابليت”، بسبب كثرة إستعمالها، دون أن تكون الام على علم بما ستفعل الفتاة مقابل هذا الرفض.

الواقعة عجلت بإنتقال السلطات المحلية وعناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية بتارودانت، الى المكان، لفتح تحقيق بأمر من النيابة العامة لمعرفة تفاصيل وحيثيات عملية الانتحار.

وفي نفس السياق، فقد ارتفعت خلال السنتين الماضيتين، ظاهرة الانتحار بشكل ملفت للانتباه، كما أن للظاهرة ابعاد نفسية الى جانب ابعاد اقتصادية،بسبب الأزمة .

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