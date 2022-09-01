الحكومة: قيس سعيد أساء لمشاعر الشعب المغربي

هبة بريس - لبنى ابروك

اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم “البوليساريو”، عمل خطير وغير مبرر.

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن بلاغ الوزارة المعنية كان واضحا، كما أن هذا العمل أدانه الجميع، مشيرا الى أن هذه الخطوة أساءت لمشاعر الشعب المغربي.

وأضاف بايتاس قائلا “خلال المرحلة الاخيرة، بدا واضحا وجليا أنه ليس فقط الشعب المغربي، بل أيضا الشعب التونسي عبر عبر مختلف قواه الحية عن رفضه الواضح والصريح لهذا السلوك، لأنه لا يعكس تطلعات الشعبين في تعزيز وشائج الأخوة القوية التي منذ التاريخ كانت موجودة.” يؤكد الناطق الرسمي باسم الحكومة

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