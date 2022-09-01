بايتاس يؤكد: الحكومة دعمت الكتاب المدرسي فقط

هبة بريس - لبنى أبروك

رد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على الضجة القائمة بسبب ارتفاع أسعار الأدوات واللوازم المدرسية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض رده على أسئلة الصحفيين عقب أشغال المجلس الحكومي يومه الخميس، أن الحكومة خصصت دعما بلغ 105 مليون درهم للكتب المدرسية فقط.

وأضاف بايتاس، أن الحكومة قامت بهذا الإجراء نظرا لارتفاع تكلفة الورق وطباعة الكتاب، مشيرا الى أنها تحملت هذا الفارق الذي كانت ستتحمله الاسر المغربية، وجلست مع الجهة المعنية لتحديد الكلفة بشكل دقيق وعملية صرفه.

وشدد بايتاس، على أن الحكومة خصصت هذا الدعم من صندوق المقاصة لكي لا يعرف الكتاب المدرسية أية زيادة، مشيرا الى ِأنها ستقف على مراقبة هذه العملية .

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