تراشق في الكلام و طعن في الشرف…أزمة جديدة بين ميريام فارس و فارس كرم

نجلاء مزيان

يبدو أن الحرب اشتعلت بين كل من النجم فارس كرم و مواطنته النجمة اللبنانية ميريام فارس، حيث خرج كل منهما بعدد من التصريحات النارية.

و بدأت الأزمة بين الفنانين عقب ظهور فارس كرم بأحد البرامج التليفزيونية بعد قرار تأجيل الحفل الذى كان سوف يجمعه بمريام فارس ، حيث رد على أزمة بوستر الحفل قائلا: “مش رح رد على نفسيات محمضة، وأي نفسيتها محمضة القد ونص وزيادة”.

وقبلها بأيام، نفت ميريام خبر الخلاف بينها و بين مواطنها قائلة :”فارس خيرة الشباب وأنا بحبه كتير يمكن زعل من حجم الصورة بس بالنهاية لا أنا ولا فارس من قرر، في شركة هي اللي عملت الحفلة وفي إدارة الترفيه هني بقرروا كيف بتكون حجم الصورة مش نحنا»، ليرد عليها واصفة إياها بـ«نفسيات محمضة”.

و تعليقا على تصريحه قالت الفنانة اللبنانية: “سمعت اللى حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى، عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكى اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب”.

و اضافت قائلة :”لم أتوقع ما قاله هذا الشخص لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمى الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم على، ولأنه يعرف حزنت أكثر، فبدلا من شكرى يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى”.

ليرد فارس كرم عبر منصة تويتر بكلام قاسي جاء فيه: “بحب ذكرِك أيام ما كنتِ تغنى بالأوتار وتركضى تتصورى معى آخر الليل.. والباقى بتعرفيه كتير منيح صرتي تريدى تدبريلي حفلات؟ فعلا اللى استحوا ماتوا.. زمن الرقاصات، (…) آخر زمن”.

وردت بدورها الفنانة ميريام فارس على تغريدة الفنان فارس كرم، قائلة :”شكلك ما تحمّلت الحقيقة.. بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنّه ما طلع رأس معها”.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 8 0