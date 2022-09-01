الجامعة تعلن بدء بيع تذاكر مبارتي المنتخب المغربي ونظيريه الشيلي والباراغواياني

هبة بريس

أفادت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأنه تم الشروع انطلاقا من اليوم الخميس ،في بيع التذاكر الخاصة بالمباراتين الوديتين ،اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني المغربي خلال شهر شتنبر الجاري في اسبانيا ضد نظيريه الشيلي و الباراغواياني .

و قالت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي « إن الشركة المنظمة للمباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني يومي الجمعة 23 شتنبر 2022 أمام منتخب الشيلي بمدينة برشلونة، والثلاثاء 27 شتنبر 2022 ضد منتخب الباراغواي بمدينة إشبيلية، بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أعلنت أنها شرعت بداية من يومه الخميس فاتح شتنبر 2022 في بيع التذاكر الخاصة بهاتين المقابلتين، عبر الرابط التالي https://www.mcsport.shop/#tickets ».

وحددت اللجنة المنظمة ،يضيف البلاغ ، ثمن التذكرة الواحدة لمباراة المنتخب الوطني أمام منتخب الشيلي بداية من 35 أورو، بينما ثمن التذكرة الواحدة للقاء النخبة الوطنية ضد منتخب الباراغواي بداية من 30 أورو.

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