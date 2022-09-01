المنتخب المغربي

الجامعة تعلن بدء بيع تذاكر مبارتي المنتخب المغربي ونظيريه الشيلي والباراغواياني

2022-09-01 / 13:29
0
هبة بريس

أفادت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأنه تم الشروع انطلاقا من اليوم الخميس ،في بيع التذاكر الخاصة بالمباراتين الوديتين ،اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني المغربي خلال شهر شتنبر الجاري في اسبانيا ضد نظيريه الشيلي و الباراغواياني .

و قالت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي « إن الشركة المنظمة للمباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني يومي الجمعة 23 شتنبر 2022 أمام منتخب الشيلي بمدينة برشلونة، والثلاثاء 27 شتنبر 2022 ضد منتخب الباراغواي بمدينة إشبيلية، بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أعلنت أنها شرعت بداية من يومه الخميس فاتح شتنبر 2022 في بيع التذاكر الخاصة بهاتين المقابلتين، عبر الرابط التالي https://www.mcsport.shop/#tickets ».

وحددت اللجنة المنظمة ،يضيف البلاغ ، ثمن التذكرة الواحدة لمباراة المنتخب الوطني أمام منتخب الشيلي بداية من 35 أورو، بينما ثمن التذكرة الواحدة للقاء النخبة الوطنية ضد منتخب الباراغواي بداية من 30 أورو.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مدربو المنتخب الوطني .. تاريخ من الأسماء الوازنة منذ 1959

مدربو المنتخب الوطني .. تاريخ من الأسماء الوازنة منذ…

2022-09-01 / 12:02
Photo of مدرب مانشستر يونايتد: كريستيانو لن يغادر الفريق

مدرب مانشستر يونايتد: كريستيانو لن يغادر الفريق

2022-09-01 / 11:18
Photo of رويترز: بوغبا دفع 100 ألف يورو لمجموعة من المبتزين

رويترز: بوغبا دفع 100 ألف يورو لمجموعة من المبتزين

2022-09-01 / 10:00
Photo of لقجع : وليد لديه من الخبرة ما يكفي ليكون مدربا جيدا وهذا سبب تأخر اقالة وحيد

لقجع : وليد لديه من الخبرة ما يكفي ليكون…

2022-08-31 / 18:22
Photo of رسميا .. وليد الركراكي مدربا جديدا للمنتخب الوطني لكرة القدم

رسميا .. وليد الركراكي مدربا جديدا للمنتخب الوطني لكرة…

2022-08-31 / 18:08
Photo of رسميا.. الوداد يقدم مدربه الجديد وطاقمه التقني

رسميا.. الوداد يقدم مدربه الجديد وطاقمه التقني

2022-08-31 / 16:54
Photo of المغرب التطواني يتعاقد رسميا مع المهاجم توفيق اجروتن

المغرب التطواني يتعاقد رسميا مع المهاجم توفيق اجروتن

2022-08-31 / 13:39
Photo of جامعة الجيدو تنسحب من تظاهرتين رياضيتين بتونس

جامعة الجيدو تنسحب من تظاهرتين رياضيتين بتونس

2022-08-31 / 11:29
Photo of كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة.. 3 مغربيات ضمن قائمة الحكام

كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة.. 3 مغربيات…

2022-08-31 / 09:52
Photo of الوداد يقدم عموتة و طاقمه التقني و اللاعبين الجدد زوال الأربعاء

الوداد يقدم عموتة و طاقمه التقني و اللاعبين الجدد…

2022-08-30 / 23:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق