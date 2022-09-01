مواطنون يشتكون من ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية

2022-09-01 / 12:39
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هبة بريس - الرباط

تزامنا والدخول المدرسي، اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية.

وكشف عدد من المواطنين، تفاجئهم من ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية من دفاتر ومحافظ وغيرها من اللوازم.

وأضاف ذات المواطنون، أن أسعار الأدوات واللوازم المدرسية ارتفعت بحوالي الضعف.

ولفت المواطنون، أن أسعار الكتب المدرسية ارتفعت بدورها بشكل ملحوظ، رغم تطمينات الحكومة، مشيرين الى أن عددا منهم اضطر للاقتراض لمواجهة هذه الارتفاعات وضمان اقتناء كافة اللوازم المدرسية بأبنائهم.

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‫3 تعليقات

  1. ارتفاع اسعار اللوازم المدرسية شيء كان ننتضر بالنظر بارتفاع اسعار كل شيء في المغرب

  3. لا حول ولا قوة الا بالله جيوب المغاربة البسطاء لم تعد تتحمل كل هذا الاستهتار الذي اضنه مفتعل من اطراف لا مصلحة كبيرة في تفقير من يقاوم الفقر

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