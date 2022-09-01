عاصفة برد تقتل طفلة في اسبانيا

2022-09-01 / 12:32
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هبة بريس - وكالات

توفيت طفلة تبلغ 20 شهراً في شمال شرقي إسبانيا بعدما أصيبت بحبة بَرَد كبيرة خلال عاصفة ثلجية عنيفة أسفرت عن إصابة العديد من الأشخاص وتسببت في أضرار جسيمة.

وقُتلت الطفلة بعدما أصابتها كرة من الجليد قطرها سنتيمترات عدة على جمجمتها في بلدة لا بيسبال ديمبوردا قرب جيرونا في كاتالونيا، على ما أعلنت السلطات المحلية والصحية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت كارمي فال، عضو مجلس بلدية لا بيسبال ديمبوردا لراديو RAC1 أن حبة البَرَد «سقطت على رأسها» و«لم تنجُ» وأضافت: «سقط البَرَد لمدة عشر دقائق فقط لكنها كانت عشر دقائق من الرعب».

وقال مستشفى جيرونا إلى حيث نقلت الطفلة، إنها تبلغ 20 شهراً، مؤكداً أنها توفيت ليلاً في المستشفى دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وبحسب خدمات الطوارئ في كاتالونيا، تسببت حبات البرد التي ضربت المنطقة ليلاً بإصابات عدة وألحقت أضراراً جسيمة بسبب حجمها، إذ وصل قطرها إلى 10 سنتيمترات، وفق خدمات الأرصاد الجوية.

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