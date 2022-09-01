مدربو المنتخب الوطني .. تاريخ من الأسماء الوازنة منذ 1959
في ما يلي قائمة بأسماء المدربين الذين تعاقبوا على تدريب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم منذ موسم 1959-1960:
1959ـ1960: العربي بنمبارك ـ عبد القادر الخميري ـ محمد القدميري.
1961: محمد ماصون ـ عبد القادر فيرود.
1961ـ1964: محمد ماصون .
1964ـ1967: محمد ماصون ـ عبد الرحمان بلمحجوب.
1968ـ1969: غي كليزو (فرنسي) ـ عبد الله السطاتي.
1969ـ1970: فيدنيك (يوغوسلافي).
1971ـ1972: سابينو باريناغا (إسباني).
1972ـ1973: عبد الرحمان بلمحجوب.
1974ـ1978: جورج مارداريسكو (روماني).
1979: غي كليزو (فرنسي).
1980ـ1981: جيست فونتين (فرنسا) بمساعدة جبران وحميدوش .
1982ـ1983: محمد العماري ـ خايمي فالنتي (برازيلي).
1984ـ1988: خوصي المهدي فاريا (برازيلي).
1988ـ1989: خايمي فالنتي (برازيلي).
1989ـ1990: أنطونيو أنجليلو (إيطالي).
1991ـ1992: عبد الغني الناصري ـ أولغ فيرنير (ألماني).
1992ـ1993: عبد الخالق اللوزاني.
1993ـ1994: عبد الله بليندة.
1994ـ1995: محمد العماري ـ نونيز (برازيلي).
1996ـ2000: هنري ميشيل (فرنسي).
2000ـ2001: هنري كاسبيرزاك (بولوني فرنسي).
2001ـ2002: هومبيرطو كويليو (برتغالي).
2002ـ2005: بادو الزاكي.
29 أكتوبر إلى 30 دجنبر 2005: فيليب تروسيي (فرنسي).
2006ـ2007: امحمد فاخر.
شتنبر 2007 ـ مارس 2008: هنري ميشيل (فرنسي).
مارس 2008 ـ غشت 2008: جمال فتحي.
غشت 2008 ـ يونيو 2009: روجي لومير (فرنسي).
يونيو 2009 ـ نونبر 2009: حسن مومن (ناخب مسؤول عام) و الحسين عموتة وعبد الغني بناصيري وجمال السلامي.
غشت 2010: دومينيك كوبيرلي (فرنسي).
نونبر 2010 ـ شتنبر 2012: إريك غيرتس (بلجيكي).
22 شتنبر 2012 إلى أكتوبر 2013: رشيد الطوسي .
2 ماي 2014 : بادو الزاكي .
15 فبراير 2016 : هيرفي رونار (فرنسي).
غشت 2019 – غشت 2022: وحيد خاليلوزيتش (بوسني-فرنسي)
5 تعليقات
تاريخ حافل بالأسماء لا بالالقاب
الأسماء كثيرة جدا والالقاب قليلة جدا
المغاربة يرغبون في القاب مشرفة لا اسماء اسماء وازنة وكثيرة لأن التاريخ يسجل الألقاب ولا يسجل اسماء المدربين الوازنين
كنا اقرب لتحقيق الألقاب مع الزاكي ورونار الباقي مجرد هراء
افضل مرحلة هي مرحلة الزاكي وبعدها مرحلة رونار