مدربو المنتخب الوطني .. تاريخ من الأسماء الوازنة منذ 1959

هبة بريس

في ما يلي قائمة بأسماء المدربين الذين تعاقبوا على تدريب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم منذ موسم 1959-1960:

1959ـ1960: العربي بنمبارك ـ عبد القادر الخميري ـ محمد القدميري.

1961: محمد ماصون ـ عبد القادر فيرود.

1961ـ1964: محمد ماصون .

1964ـ1967: محمد ماصون ـ عبد الرحمان بلمحجوب.

1968ـ1969: غي كليزو (فرنسي) ـ عبد الله السطاتي.

1969ـ1970: فيدنيك (يوغوسلافي).

1971ـ1972: سابينو باريناغا (إسباني).

1972ـ1973: عبد الرحمان بلمحجوب.

1974ـ1978: جورج مارداريسكو (روماني).

1979: غي كليزو (فرنسي).

1980ـ1981: جيست فونتين (فرنسا) بمساعدة جبران وحميدوش .

1982ـ1983: محمد العماري ـ خايمي فالنتي (برازيلي).

1984ـ1988: خوصي المهدي فاريا (برازيلي).

1988ـ1989: خايمي فالنتي (برازيلي).

1989ـ1990: أنطونيو أنجليلو (إيطالي).

1991ـ1992: عبد الغني الناصري ـ أولغ فيرنير (ألماني).

1992ـ1993: عبد الخالق اللوزاني.

1993ـ1994: عبد الله بليندة.

1994ـ1995: محمد العماري ـ نونيز (برازيلي).

1996ـ2000: هنري ميشيل (فرنسي).

2000ـ2001: هنري كاسبيرزاك (بولوني فرنسي).

2001ـ2002: هومبيرطو كويليو (برتغالي).

2002ـ2005: بادو الزاكي.

29 أكتوبر إلى 30 دجنبر 2005: فيليب تروسيي (فرنسي).

2006ـ2007: امحمد فاخر.

شتنبر 2007 ـ مارس 2008: هنري ميشيل (فرنسي).

مارس 2008 ـ غشت 2008: جمال فتحي.

غشت 2008 ـ يونيو 2009: روجي لومير (فرنسي).

يونيو 2009 ـ نونبر 2009: حسن مومن (ناخب مسؤول عام) و الحسين عموتة وعبد الغني بناصيري وجمال السلامي.

غشت 2010: دومينيك كوبيرلي (فرنسي).

نونبر 2010 ـ شتنبر 2012: إريك غيرتس (بلجيكي).

22 شتنبر 2012 إلى أكتوبر 2013: رشيد الطوسي .

2 ماي 2014 : بادو الزاكي .

15 فبراير 2016 : هيرفي رونار (فرنسي).

غشت 2019 – غشت 2022: وحيد خاليلوزيتش (بوسني-فرنسي)

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