المغاربة يستيقظون على ارتفاع جديد في أسعار المحروقات
هبة بريس - الرباط
استيقظ المغاربة، يومه الخميس، على ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.
وتفاجأ مواطنون بارتفاع أسعار الكازوال بكافة المحطات بمختلف مدن المملكة.
وارتفعت أسعار الكازوال بدرهم واحد حيث تجاوزت في معظم المحطات سعر 15 درهما، في حين ارتفعت أسعار البنزين ببعض السنتيمات واستقرت اسعارها ببعض المحطات.
وفي هذا الصدد، عبر مواطنون عن سخطهم بسبب هذه الارتفاعات المتتالية، معلقين بالقول “كالعادة الزيادة بالعرام والنقصان بالغرام”.
وتساءل المواطنون عن أسباب هذه الزيادة الجديدة، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات فعلية وقرارات مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وللحد من موجة هذا الغلاء.
ما رأيك؟
المجموع 16 آراء
14
2
7 تعليقات
ياقوم ناموا ولا تستيقظوا فما فاز الا النوموا
السلام عليكم.المسؤول الأول عن الزيادة لا يعرفه إلا القليل من المواطنين.المواطن أصبح مدمنا على الزيادة لدرجة تهافته واصطفافه أمام المحطات والمحلات الخ….رغم ارتفاع الأسعار خوفا من انقطاع تلك المواد…باختصار لن يكون هناك تغيير في الوضعية الإجتماعية والدليل القاطع نحن أحرار ما يناهز نصف قرن والحالة الاجنتماعية ما زالت تزداد سوءا على سوء.
ماذا ينتظرون المغاربة للقضاء على هذه الآفة التي اصابتهم هبوا املؤا كأس الموت
إرتفاع يزيد الازمة تفاقما….ويزيد من ارتفاع اسعار المواد…. ويزيد الوضع الاجتماعي احتقانا….ويزيد لوبيات البترول غنى…ويزيد الفقبر فقرا.
المغاربة هم سبب هدا الغلاء لو تضامنو واستغنو عن وساءل نقلهم بكل انواعها لكان الوضع مغاير ولصالح المستهلك لا لصالح لوبيات المحروقات
النتيجة الحتمية لعدم تضامن المغاربة في محنتهم ضد باطرونات الغازوال هي هذه الارتفاعات المتتالية والقادم اعظم
عبد ربه يعيش في الإمارات استيقظنا اليوم ووجدنا انخفاضا في سعر البنزين بدرهم واحد مقارنة مع الشهر الماضي