المغاربة يستيقظون على ارتفاع جديد في أسعار المحروقات

هبة بريس - الرباط

استيقظ المغاربة، يومه الخميس، على ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.

وتفاجأ مواطنون بارتفاع أسعار الكازوال بكافة المحطات بمختلف مدن المملكة.

وارتفعت أسعار الكازوال بدرهم واحد حيث تجاوزت في معظم المحطات سعر 15 درهما، في حين ارتفعت أسعار البنزين ببعض السنتيمات واستقرت اسعارها ببعض المحطات.

وفي هذا الصدد، عبر مواطنون عن سخطهم بسبب هذه الارتفاعات المتتالية، معلقين بالقول “كالعادة الزيادة بالعرام والنقصان بالغرام”.

وتساءل المواطنون عن أسباب هذه الزيادة الجديدة، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات فعلية وقرارات مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وللحد من موجة هذا الغلاء.

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