بسبب اختراق حسابها..لطيفة رأفت تلجأ للقضاء

نجلاء مزيان

كشفت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -كشفت- عن لجوئها للقضاء على إثر محاولة اختراق حسابها من طرف أشخاص مجهولين.

و أضافت رأفت أنها تستعمل منصات التواصل الاجتماعي للتواصل مع جمهورها فقط ، مشيرة أن مسيرتها الحافلة بالنجاحات تغنيها عن “السوشل ميديا” حسب تعبيرها.

و قالت رأفت عبر ذات المنصة :”تفاجأت اليوم بمحاولة اختراق حسابي الرسمي على الانستغرام الشيء الذي دفعني لوضع شكاية لدى الشرطة الالكترونية، لن أسمح بمثل هذه الأفعال اللاأخلاقية، وهذه رسالتي لكل من يريد اختراق حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي”.

و واصلت قائلة:” لطيفة رأفت لا تحتاج الى السوشل ميديا للتواصل مع جمهورها، اعتقد ان مسيرة أكثر من ثلاثين سنة جعلت المحبة بيني وبين جمهوري على الواقع وفوق خشبات المسارح وفي أشهر المهرجانات وعلى شاشات وأمواج اذاعات العالم العربي وهذا ما كان في عهد الفن الأصيل والراقي،”.

و اختتمت:” تواجدي اليوم على مختلف المنصات الإلكترونية هي بهدف مشاركة أخباري وبرامجي الفنية لا غير مع محبي لطيفة رأفت، وللإشارة أوكد أن جميع حساباتي هي تحت مراقبة الشرطة الالكترونية لتفادي نشر تفاهات أو أشياء لا أخلاقية موقعة”.

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