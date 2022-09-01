رويترز: بوغبا دفع 100 ألف يورو لمجموعة من المبتزين

هبة بريس - وكالات

كشف مصدر قريب من التحقيقات لرويترز، يوم الأربعاء، إن لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا كان هدفا للابتزاز من قبل أصدقاء الطفولة منذ مارس الماضي ودفع 100 ألف يورو لتلك المجموعة في الربيع الماضي.

وأصدر بوغبا بيانا يوم الأحد الماضي قال فيه إنه ضحية محاولات ابتزاز وتهديدات من عصابة جريمة منظمة وأن السلطات في إيطاليا وفرنسا تحقق في الأمر.

وقال مصدر قريب من التحقيق لرويترز يوم الأربعاء: يمكننا تأكيد معظم التفاصيل التي ظهرت في وسائل الإعلام الفرنسية وفي بيان بوغبا.

وقال المدعي العام الفرنسي لرويترز يوم الاثنين إن التحقيقات أسندت إلى وحدة “أو.سي.إل.سي.أو” وهي وحدة داخل الشرطة القضائية مكلفة بالتحقيق في الجريمة المنظمة.

وتعرض بوغبا (29 عاما) لإصابة في الركبة خلال حصة تدريبية مع يوفنتوس الشهر الماضي. واختار عدم الخضوع لجراحة والخضوع “لعلاج تحفظي” من أجل أن استعادة لياقته للعب في كأس العالم بدءا من 20 نوفمبر المقبل.

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