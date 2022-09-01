بعد عام من تقليصها.. فرنسا تعيد عدد التأشيرات إلى مستواه للتونسيين

2022-09-01 / 09:39
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هبة بريس - وكالات

قررت باريس إعادة العمل بالنظام الطبيعي في إصدار التأشيرات للمواطنين التونسيين، وفق ما أورده بلاغ مشترك بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيره التونسي توفيق شرف الدين صدر الأربعاء.

وبعد نحو عام من تقليص فرنسا بقوة أعداد التأشيرات التي تمنحها للتونسيين، اتفق الطرفان خلال مكالمة هاتفية بينهما على عودة إصدار التأشيرات إلى المستوى الطبيعي “بأثر فوري”.

وفي الخريف الماضي قررت باريس تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا ثلاث من دول المغرب العربي هي تونس والجزائر والمغرب، في إجراء هدفت من ورائه إلى الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يطردون من فرنسا.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أن تونس كانت الأولى من بين الدول الثلاث التي أزالت شرط إجراء فحوصات صحية للدخول إلى أراضيها.

كما أكدت الوزارة أن تونس “أحرزت تقدما كبيرا” في مجال التعاون مع باريس في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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‫5 تعليقات

  2. ربما كان الامر مقابلا للاتفاق الفرنسي الجزائري التونسي حتى تقوم هذه الأخيرة باستقبال ممثل ما يسمى بالبوليساريو في قيمة “تيكاد” لاختبار مدى ردة فعل المغرب وكذا كمحاولة منهم لكبح جماح الطموحات المشروعة للمملكة المغربية …. كلنا مع سيدنا محمد السادس ولن نركع او نتراجع قيد أنملة لأعداء الوحدة الترابية ….

  3. هذا جزاء تحالفها مع فرنسا ضد الوحدة الترابية للمملكة الشريفة.لفد صدق من قال انها صناعة فرنسية.

  5. فرنسا أبانت عن حقدها للمغرب وفي نفس الوقت تخوفها الواضح من الوتيرة المتسارعة للتنمية في جميع المجالات وكذا التحولات الجذرية في العلاقات الدولية والتي اصبحت مرتبطة بالحرص على مصالح الوطن من القضايا المصيرية كقضية الصحراء ومن الشراكات الاقتصادية ذات الربح الكبير مع دول خارجة عن الاتحاد الاوروبي

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