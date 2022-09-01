عزيز أخنوش ونبيل بنعبد الله

الPPS: غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية يؤثر سلبا على المغاربة

2022-09-01 / 09:33
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هبة بريس - الرباط

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن التحديات المطروحة على بلادنا اليوم تُساءل الحكومة، بعد مرور ما يقارب عاماً على تشكيلها، من أجل مباشرة إصلاحات فعلية، واتخاذ إجراءاتٍ ملموسة.

وذكر الحزب في بلاغ له، أن مسألة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة تؤثر سلباً على حياتهم اليومية، خاصة بالنظر إلى مستلزمات الدخول المدرسي.

ونبه الحزب الحكومة، بقوة، إلى ضرورة التعامل بجدية وبحسٍّ سياسي رفيع مع دقة وحساسية هذه الأوضاع، من خلال تسريع الإصلاحات الأساسية في المجاليْن الاقتصادي والاجتماعي، والشروع الفعلي في معالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة التي تئن تحت وطأتها فئاتٌ واسعةٌ من شعبنا.

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