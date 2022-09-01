A picture taken on May 13, 2013 shows untreated phosphate being dropped off on a montain at the end of a conveyor belt at the Marca factory of the National Moroccan phosphates company (OCP/public), near Laayoune, the capial of Moroccan-controlled Western Sahara. As a global leader in the market for phosphate and its derivatives, OCP has been a key player in the international market since its founding in 1920, the worlds largest exporter of phosphate rock and phosphoric acid and one of the worlds largest fertilizer producers. AFP PHOTOS/FADEL SENNA / AFP PHOTO / FADEL SENNA

خلال 7 أشهر.. صادرات الفوسفاط تحقق أكثر من 68,77 مليار درهم

2022-09-01 / 09:17
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هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بنسبة 81,1 في المائة لتصل إلى أكثر من 68,77 مليار درهم برسم الشهور السبعة الأولى من سنة 2022.

وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يوليوز الماضي، أن هذا التطور يأتي أساسا على إثر الزيادة في مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 22,79 مليار درهم) نتيجة تأثير السعر الذي زاد بأكثر من الضعف (8.823 درهم/للطن عند متم يوليوز 2022 مقابل 3.897 درهم/للطن فقط عند متم يوليوز 2021)، مبرزا أنه في المقابل انخفضت الكميات المصدرة بنسبة 14,3 في المائة.

وأشار المكتب إلى أن صادرات السلع بلغت 246,08 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2022، مقابل 174,95 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة نسبتها 40,7 في المائة أو زائد 71,12 مليار درهم، مضيفا أن هذه الزيادة تهم مجمل القطاعات، وفي مقدمتها الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات والفلاحة والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والجلود.

وهكذا بلغت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية 50,01 مليار درهم عند متم يوليوز 2022 مقابل 40,56 مليار درهم برسم الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بارتفاع بنسبة 23,3 في المائة أو زائد 9,44 مليار درهم.

ويعزى هذا التطور إلى الارتفاع المتزامن لمبيعات الصناعات الغذائية (زائد 27,8 في المائة أو زائد 5,52 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالفلاحة والحراجة والقنص (زائد 18,5 في المائة أو زائد 3,67 مليار درهم).

وأظهرت مبيعات قطاع السيارات نموا نسبته 31,6 في المائة إلى 59,65 مليار درهم برسم الشهور السبعة الأولى من سنة 2022 مقابل 45,33 مليار درهم قبل سنة.

ومن جانبها، زادت صادرات النسيج والجلود بنسبة 28,8 في المائة أو زائد 5,73 مليار درهم برسم الشهور السبعة الأولى من سنة 2022.

ويعزى هذا التطور إلى زيادة مبيعات الفئات الرئيسية لهذا القطاع، وفي مقدمتها الملابس الجاهزة (زائد 31,2 في المائة أو زائد 3,84 مليار درهم)، والمنسوجات (زائد 23,6 في المائة أو زائد 959 مليون درهم)، والأحذية (زائد 28,1 في المائة أو زائد 422 مليون درهم).

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