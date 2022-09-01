طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، تكون كثل ضبابية محلية بالواجهة المتوسطية وبالسواحل الشمالية والوسطى.

وسيكون الطقس نسبيا حارا داخل كل من منطقة سوس، السهول الغربية للأطلس، بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وكذا شرق الأقاليم الجنوبية للمملكة، مع نزول قطرات أو زخات مطرية رعدية محليا فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، المنطقة الشرقية و بالأقاليم الجنوبية.

ويرتقب أيضا نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة والمصحوبة برعد فوق مرتفعات الريف والسهول المتواجدة غرب مرتفعات الأطلس، إلى جانب تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى، بالجنوب-الشرقي وبجنوب البلاد مع تناثر غبار محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 13 و20 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 25 و 32 درجة بشمال المنطقة الشرقية، وبالسهول الداخلية المتواجدة غرب الأطلس بمنطقة سوس، وبالجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 19 و 25 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0