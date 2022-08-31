ناقلة نفط بمضيق جيل طارق

غرق ناقلة نفط قبالة سواحل جبل طارق ..مساعي حثيثة من السلطات البريطانية لتفادي السيناريو الأسوأ

2022-08-31 / 23:24
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هبة بريس - متابعة

اصطدمت سفينتان خلال الساعات الأولى من يوم أمس الثلاثاء في خليج الجزيرة الخضراء (الخزيرات) عندما اقتربت إحدامها، ناقلة السوائب OS 35، بناقلة غاز الميثان Adam LNG أثناء مناوراتها لمغادرة الخليج.

ووجهت هيئة ميناء جبل طارق السفينة OS 35 إلى الجانب الشرقي، على بعد حوالي 200 متر من جبل طارق الخاضع للسيادة الانجليزية ، من أجل إبعادها ومحاولة تقليل مخاطر غرق السفينة قدر الإمكان مع إنقاذ البحارة على متنها.

السفينة محملة بـ 183 طنا من زيت الوقود الثقيل و250 طنا من الديزل و27 طنا من زيت التشحيم، تهم بتغادر جبل طارق متوجهة إلى فليسينجين في هولندا.

وشرعت السلطات البريطانية بجبل طارق في وضع حواجز بحرية بمحيطة السفينة بعد جرّها قبالة شاطئ “كطالان”، من أجل احتواء هذا التسرب ومنعه من الوصول إلى مساحات بحرية واسعة في المضيق.

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