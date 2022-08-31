قطر تعلن بناء أكبر منشأة للأمونيا الزرقاء في العالم

هبة بريس - و م ع

أعلنت قطر بناء أول وأكبر منشأة للأمونيا الزرقاء في العالم بقيمة 1.1 مليار دولار ، بطاقة إنتاج تبلغ 1.2 مليون طن سنويا.

ووقعت كل من شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) ، وهما شركتان تابعتان لقطر للطاقة ، يوم الأربعاء ، اتفاقيات بناء هذا المشروع الذي سيدخل طور الإنتاج في الربع الأول من العام 2026 ، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

وقال سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة ، خلال مؤتمر صحفي ” إن مشروع الأمونيا يعتبر مشروعا رائدا لدولة قطر ولهذه الصناعة بشكل خاص ” .

وأضاف أن المشروع ” سيتم إنشاؤه بالاعتماد على خبراتنا في تركيب وتشغيل وصيانة مصانع الأمونيا التقليدية لإنتاج الأسمدة”.

وتابع الوزير القطري أن “هذا الاستثمار يمثل دليلا هاما على الخطوات الملموسة التي نتخذها لخفض كثافة الكربون في منتجات الطاقة لدينا، كما يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون “.

وبموجب بنود الاتفاقيات الموقعة، ستعمل شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة على تطوير وإدارة مرافق التقاط وتخزين الكربون المتكاملة والقادرة على التقاط وتخزين حوالي 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وتوفير أكثر من 35 ميغاوات للمصنع من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية من محطة الطاقة الشمسية التي يتم إنشاؤها حاليا في مدينة مسيعيد الصناعية، وتطوير وقيادة عملية التصديق على المنتج الذي سينتجه مصنع الأمونيا-7 باعتباره أمونيا زرقاء.

ويعتبر الاستثمار في الأمونيا الزرقاء وفي مرافق التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الموسعة جزءا من الخطوات التي تتخذها قطر للطاقة لتنفيذ استراتيجيتها للاستدامة التي تؤكد على التزامها ، كمنتج رئيسي للطاقة ، بالإنتاج المسؤول للطاقة النظيفة وبأسعار معقولة لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون .

وتعتبر شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة شركة مملوكة بالكامل لقطر للطاقة وهي مكلفة بالاستثمار في منتجات وحلول الطاقة المتجددة والاستدامة وتسويقها داخل دولة قطر وفي جميع أنحاء العالم . كما تعد شركة ” قافكو ” أكبر منتج متكامل من موقع واحد للأمونيا واليوريا في العالم ، بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 4 ملايين طن سنويا من الأمونيا و6 ملايين طن سنويا من اليوريا.

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