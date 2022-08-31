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النيابة العامة ببوجدور تفتح بحثا دقيقا لتحديد ظروف وفاة شخص

2022-08-31 / 21:37
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هبة بريس -

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون عن فتح بحث دقيق حول ظروف وملابسات وفاة شخص في منطقة بالجنوب الشرقي لمدينة بوجدور، والقيام بكافة التحريات اللازمة للوقوف على حقيقة الأمر.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أنه ” على إثر إشعاره من قبل مصالح الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي ببوجدور بتاريخ 31 غشت 2022 بأن أحد الأشخاص أشعرها بأن ابنه توفي بمنطقة تبعد حوالي 50 كلم بالجنوب الشرقي لمدينة بوجدور، أصدر تعليماته للشرطة القضائية المذكورة لفتح بحث دقيق حول ظروف وملابسات النازلة لمعرفة حقيقة وفاة هذا الشخص وملابسات هذه الحادثة، والقيام بكافة التحريات اللازمة للوقوف على حقيقة الأمر “.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه ” على إثر ذلك قامت السلطات المحلية والأمنية بمعية أب الضحية، بعملية تمشيط واسعة النطاق أسفرت على العثور على جثة الهالك. فأمرت هذه النيابة العامة بإجراء تشريح طبي على جثة الهالك لتحديد أسباب الوفاة واستثمار نتائج التشريح في الأبحاث المأمور بها، وحالما تنتهي الأبحاث سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجها “.

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