الحسيمة ..السجن سنة ونصف لمتهم بتصوير شخص دون موافقته

2022-08-31 / 20:42
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هبة بريس - الحسيمة

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، ادانة متهم بالسجن سنة ونصف وذلك بتهمة تصوير شخص دون موافقته .

وقد جرى اعتقال المتهم بعد شكاية من المطالب لالحق المدني حيث تم ايداعه السجن المحلي بالحسيمة ، بتعليمات من النيابة العامة المختصة ، ليتم متابعته بتهم القيام عمدا بالتقاط وتسجيل صور شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقة هذا الشخص.

كما تضمن الحكم بالاضافة الى السجن النافذ ، دفع غرامة مالية نافذة قدرها -2000- درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى وبمصادرة الهاتف النقال الذي استعمله في جريمته لفائدة املاك الدولة.

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تعليق واحد

  1. تكميم الأفواه حتى لا يتجرأ أحد على توثيق المصائب عن طريق التصوير بالهاتف النقال

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