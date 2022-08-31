مصرع 11 شخصا وجرح 42 اخرين في حادثة سير بالجزائر
هبة بريس - وكالات
لقي 11 شخصا مصرعهم وجرح 42 آخرون في حادث انحراف حافلة، فجر الأربعاء، في ولاية النعامة جنوب غرب الجزائر، حسب ما أعلنت مديرية الحماية المدنية الجزائرية.
وبحسب الحماية المدنية الجزائرية، فإن الحادث “وقع في الساعة 3:45 (2:45 ت غ) إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين ثم انقلابها في الطريق الوطني رقم 6. وأسفر عن عشرة قتلى و42 جريحا”.
وكانت الحافلة متجهة من تيارت بغرب العاصمة الجزائرية نحو تندوف بأقصى الجنوب الغربي على مسافة 1450 كيلومترا، وانقلبت في ولاية النعامة (700 كلم جنوب غرب الجزائر).
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9 تعليقات
ربي يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته يارب ويرزق اهلهم وذويهم الصبر والسلوان 🤲🤲😢😢
الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنة يارب
الله يرحمهم ويغفرلهم ويسكنهم الفردوس الأعلى
اللهم تقبلهم من الشهداء والشفاء والعافية لجرحانا، ،واحفظ جميع بلاد المسلمين والمسلمات في كل زمان ومكان
نسأل الله الرحمة والمغفرة للموتى و الشفاء العاجل للمصابين ..يارب لطفك بما جرت به الأقدار
اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا حول و لا قوة إلا بالله …اللهم لطفك و رحمتك
اللهم ارحمهم
اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا و مرضى المسلمين