مصرع 11 شخصا وجرح 42 اخرين في حادثة سير بالجزائر

هبة بريس - وكالات

لقي 11 شخصا مصرعهم وجرح 42 آخرون في حادث انحراف حافلة، فجر الأربعاء، في ولاية النعامة جنوب غرب الجزائر، حسب ما أعلنت مديرية الحماية المدنية الجزائرية.

وبحسب الحماية المدنية الجزائرية، فإن الحادث “وقع في الساعة 3:45 (2:45 ت غ) إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين ثم انقلابها في الطريق الوطني رقم 6. وأسفر عن عشرة قتلى و42 جريحا”.

وكانت الحافلة متجهة من تيارت بغرب العاصمة الجزائرية نحو تندوف بأقصى الجنوب الغربي على مسافة 1450 كيلومترا، وانقلبت في ولاية النعامة (700 كلم جنوب غرب الجزائر).

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