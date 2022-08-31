“أمنستي ” تطالب الجزائر بالافراج عن 300 معتقل
هبة بريس - وكالات
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية الإفراج فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، ورموز المعارضة، والصحفيين، وجميع المسجونين تعسفا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في التعبير والتجمع.
وأضافت منظمة “أمنستي” إنه لا يزال ما بين 250 و300 شخص محرومين من حريتهم في الجزائر لمجرد مشاركتهم في الحِراك، أو لانتقادهم السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت المنظمة ان البعض يواجه تهما بالإرهاب بناء على تعريف فضفاض لدرجة التعسف. ارتفع هذا العدد خلال العام الماضي، في حين تحركت السلطات أيضا ضد الجمعيات والأحزاب السياسية التي تُعتبر موالية للحراك الشعبي .
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
6 تعليقات
ههههه امنيستي لما تكلمت عن المغرب قيل عنها أنها لا تنقل الحقائق ، اما بالنسبة للحيران فهي تقول الحق .
لعنة الله عليكم انتم وكل الحكام العرب ( عبيد الغرب )
الحرية للسجناء السياسيين و معتقلي الرأي.
ما يقع في الجزائر في حق معتقلي الحراك شئ مخزي و عار على السلطات
تعلمت على كل القضايا وتفكرت قضايا الحراك الله يطلق صراحة المضلومين
النضال له اطر و قواعد
النضال ليس العياط و النباح في الفيسبوك من اجل الفوضى و اللامسؤولية
اين هذه المنظمة بما يجري في العراق وسوريا وفلسطين وليبيا واليمن والمسلمون في ايران وافريقا الوسطى يتم حرق المسلمين نهارا جهارا وحرق المسلمون في بورما لعنة الله على هذه المنظمات المسونية وعلى الخونة الذين يرفعون الشكاوي لهذه المنظمات الارهابية