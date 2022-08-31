ابتدائية طنجة

طنجة ..سنتين سجنا لشخص عنف شرطيا

2022-08-31 / 19:55
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هبة بريس - مكتب طنجة

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية طنجة، شاب بسنتين سجنا نافذا بتهم تتعلق باهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه باستعمال العنف في حقه، وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة وحيازة واستهلاك المخدرات.

وقضت هيئة المحكمة بسجن الشاب مع أدائه تعويضا ماليا قدره 50 درهما رمزيا لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ، مع تعويض لفائدة الشرطي “م. ا.” تعويضا قدره 4 ملايين سنتيم.

وكانت المصالح الامنية بطنجة قد تدخلت الشهر الماضي لتوقيف المعني بالأمر الذي كان في حالة سكر بكورنيش طنجة، حيث قام بتعنيف عنصر أمن، بعدما عمد الأخير إلى التدخل لدفعه للتخلص من قنينات كحول كان يحملها.

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‫21 تعليقات

  1. القانون فالمغرب مجرد إشاعة
    كون خرج يطالب بي حقو كون عطاوه عشرين سنة ولكن لي كيهدد أمن وسلامة المواطنين عاطينو سنتين غير حشمو يعطيوه البراءة

  2. يحكى شخص في مدينة حسيمة طالب بمستشفى ومراكز تكوين
    حكم عليه 20 سنة سجنا

  3. السجن بصفته الحالية ينتج جانحين اكثر لأن يجد داخل جدران السجن ما لا يجده داخرجه .الاكل و الشرب و الرياضة و الراحة .ههههه اوطيل

  4. قليلة باش يكون عبرة خاصوا يندم علاش دخل للحبس ماشي يخرج مگلضم بحال ايلا كان فالمنتجع ديالو

  6. اشد العقاب لمن سولت له نفسه التعدي على رجل الامن اثناء اذاء واجبه اللهم ادم علينا الامن و الامان

  8. أحكام واهية تشجع انتشار الإجرام والمجرمين مع غياب الدور الزجري للمؤسسة السجنية التي تحولت لمؤسسة ترفيهية تحت غطاء حقوق الإنسان لتفرخ لنا كم هائل من المجرمين يخرج للشارع ليعتدي على المواطنين ويعود من جديد لهذه المؤسسة التي يجد فيها ضالته وينعم بما لايجده خارجها

  9. يالاه شد دبا تعنطز فالحبس
    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يهدي هاد الناس

  12. اش هاد القانون راه بحال هادا خصو 20 عام يعني على هاد الحساب كون ضرب شي مواطن عادي غادي يتحكم بثلاثة شهور المرجو إعادة النظر فالقانون

  15. يخرج للشارع ليعتدي على المواطنين ويعود من جديد لهذه المؤسسة التي يجد فيها ضالته وينعم بما لايجده خارجها

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