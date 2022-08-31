طنجة ..سنتين سجنا لشخص عنف شرطيا
هبة بريس - مكتب طنجة
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية طنجة، شاب بسنتين سجنا نافذا بتهم تتعلق باهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه باستعمال العنف في حقه، وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة وحيازة واستهلاك المخدرات.
وقضت هيئة المحكمة بسجن الشاب مع أدائه تعويضا ماليا قدره 50 درهما رمزيا لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ، مع تعويض لفائدة الشرطي “م. ا.” تعويضا قدره 4 ملايين سنتيم.
وكانت المصالح الامنية بطنجة قد تدخلت الشهر الماضي لتوقيف المعني بالأمر الذي كان في حالة سكر بكورنيش طنجة، حيث قام بتعنيف عنصر أمن، بعدما عمد الأخير إلى التدخل لدفعه للتخلص من قنينات كحول كان يحملها.
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21 تعليقات
القانون فالمغرب مجرد إشاعة
كون خرج يطالب بي حقو كون عطاوه عشرين سنة ولكن لي كيهدد أمن وسلامة المواطنين عاطينو سنتين غير حشمو يعطيوه البراءة
يحكى شخص في مدينة حسيمة طالب بمستشفى ومراكز تكوين
حكم عليه 20 سنة سجنا
السجن بصفته الحالية ينتج جانحين اكثر لأن يجد داخل جدران السجن ما لا يجده داخرجه .الاكل و الشرب و الرياضة و الراحة .ههههه اوطيل
قليلة باش يكون عبرة خاصوا يندم علاش دخل للحبس ماشي يخرج مگلضم بحال ايلا كان فالمنتجع ديالو
وا أسفاه لو حدث في عهد سابق ايام ادريس اليصري لكان الحكم 15سنة
اشد العقاب لمن سولت له نفسه التعدي على رجل الامن اثناء اذاء واجبه اللهم ادم علينا الامن و الامان
قليلة فحقه
أحكام واهية تشجع انتشار الإجرام والمجرمين مع غياب الدور الزجري للمؤسسة السجنية التي تحولت لمؤسسة ترفيهية تحت غطاء حقوق الإنسان لتفرخ لنا كم هائل من المجرمين يخرج للشارع ليعتدي على المواطنين ويعود من جديد لهذه المؤسسة التي يجد فيها ضالته وينعم بما لايجده خارجها
يالاه شد دبا تعنطز فالحبس
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يهدي هاد الناس
محاكمة غير عادية يستحق أكتر من هدا
رجال الشرطة خط أحمر
اش هاد القانون راه بحال هادا خصو 20 عام يعني على هاد الحساب كون ضرب شي مواطن عادي غادي يتحكم بثلاثة شهور المرجو إعادة النظر فالقانون
الأعمال الشاقة لجميع المجرمين الذين يهددوا سلامة المواطنين …
قليلة كلشي يتقبل إلا الأمن
يخرج للشارع ليعتدي على المواطنين ويعود من جديد لهذه المؤسسة التي يجد فيها ضالته وينعم بما لايجده خارجها
قليلة. راه رجال الأمن هادو.
العقوبة قليلة لا تعوض اهانة وتخويف وضرب شرطي اثناء تاءدية وضيفته 🤔
ارسول الله ياله شد سير تاكل العدس راه شتاء جايا ههه
الضسرا ديال الوالدين محيت هدي هي الرجوله عند مو
قليلة فيه