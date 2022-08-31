رئيس حكومة القبائل: البوليساريو جمرة خبيثة وصناعة جزائرية لخلق واجهة بالمحيط الأطلسي
محمد منفلوطي_ هبة بريس
في خروج اعلامي له، أكد مهني رئيس حكومة القبائل الأمازيغية، المتواجد في المنفى، أن مايعرف بجمهور البوليساريو هي جمرة خبيثة وصناعة جزائرية الغرض منها خلق ممر عبر المحيط الاطلسي، مشددا أن حكومته لن ولم تعترف بهذا الكيان الوهمي.
فرحان مهني الذي كان يتحدث على هامش حوار صحفي مع إذاعة فرنسية، فضح النوايا الخبيثة للجزائر التي طالما تتغنى بالدفاع ومساندة الشعوب في تقرير مصيرها، في نفس الوقت تتعارض مع ممارساتها اليومية، فهي تساند “الصحراويين” بينما تقوم بتعذيب وسجن وقمع شعب يطالب بحقه في تقرير مصيره بشكل رسمي في منطقة القبائل التي توجد شمال الجزائر ويتمتع بلغة وأرض وثقافة.
ودعا فرحان مهني الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتها، للعمل على افشال مخططات الجزائر الرامية إلى خلق كيان وهمي بغرض عزل المغرب عن محيطه الافريقي وخلق ممر عبر المحيط الأطلسي.
14 تعليقات
هذا هو الكلام و الدرس الذي يجب على من يدافع عن وحدتنا الترابية ان يحفظه و يوضحه في أي لقاء او تعليق . هذه هي نوايا جارة السوء .
عاشت جمهورية القبائل حرة مستقلة واسقط صنيعة فرنسا بمرسوم ما يسمى الجزائر إبليس العالم صاحبة مبدأ حق تقرير المصير.
كلنا من اجل الحرية والاستقلال وتقرير المصيرلجمهورية وشعب القبايل المستعمر
الحرية و الاستقلال لجمهورية القبائل الشقيقة من الاحتلال الجزائري
عاشت جمهورية القبائل الأمازيغية
الحرية لشعب القبائل الحر المحتل من طرف صهاينة المرادية
نصرا مؤزرا للشعب القبايلي الشقيق للانعتاق من ربقة الاحتلال الكرغلي الغاشم
الاستقلال للشعب لقبايل دولة حرة جنب الكيان الجزائري
تحياتي الشعب القبائل المضلوم الجزائر اخذت ارض ليس ارضها يجيب تقرير المصير
وبصفتنا نحن الشعب المغربي نتوجه بأسمى عبارات التقدير والامتنان الى الشعب القبائلي الحر
الشعب القبائلي له حق تقرير المصير والانعتاق من الاحتلال الجزائري
اظن و الله اعلم ،لكن يجب ان يكون هناك رجال لا يخافون اي شيء مهما وقع في الدنيا . يجب اولا على جميع الاحزاب السياسية باكمالها ان تعترف بالجمهورية القبيلية و تفتح لها اذرعها و تستقبل جميع اعضاء الحكومة القبيلية و تساندها في كفاحها ضد المحتل الجزائري الخبيث ، ثم من بعد ذالك ان تعترف الحكومة المغربية بجمهورية القبائل وتفتح لها سفارة في الرباط و تساند جميع المنشقين و الاحرار في الامم المتحدة و غير ذالك ولو اقتضى الحال ، تاسيس جيش قبائلي في المنفى وتعينه بالسلاح و كل شيء . السن بالسن و العين بالعين . مذا سيقع بعد ، ان تريد الحزائر الحرب ، فنحن مستعدين لها و لو تدوم الف سنة ، لا يمكن العيش و احترام اخبث العابثين . هم من اسس الكيان الوهمي و زودوه بجميع الاسلحة حتى بعض الدول لا تملك هذه الاسلحة . و بدون حياء و لا رجوع الا ما يجمع الشعبين من دين ولغة و ثقافة ، لا نريد ان نسمع الى الابد ان نسمع او نسمح باي علاقة مع العدو الذي صنعته العدوة الكبيرة فرنسا. انا هذا رأيي انا ، لانه سأمنا من هذا الفيلم الذي دام خمسين سنة و لا تريد الكبرنات ان تتراجع، هي تفكر دائما في الشر للمغرب .
يجب ان يحظى السيد فرحان مهني باستقبال رسمي هنا في المغرب وان يُحتضن ويُشجع من طرف جميع الجهات. لابد ان نساعد حكومة القبائل في مسعاها لتنال استقلالها عن عصابات الكابرانات
كل التحية والدعم لاخواننا في جمهورية القبائل الشعبية من اجل تقرير المصير والتحرر من الإستعمار الكابراتي الجزاءري… انه اقدم احتلال لدولة ذات كل مقومات السيادة.