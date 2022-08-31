رئيس حكومة القبائل: البوليساريو جمرة خبيثة وصناعة جزائرية لخلق واجهة بالمحيط الأطلسي

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في خروج اعلامي له، أكد مهني رئيس حكومة القبائل الأمازيغية، المتواجد في المنفى، أن مايعرف بجمهور البوليساريو هي جمرة خبيثة وصناعة جزائرية الغرض منها خلق ممر عبر المحيط الاطلسي، مشددا أن حكومته لن ولم تعترف بهذا الكيان الوهمي.

فرحان مهني الذي كان يتحدث على هامش حوار صحفي مع إذاعة فرنسية، فضح النوايا الخبيثة للجزائر التي طالما تتغنى بالدفاع ومساندة الشعوب في تقرير مصيرها، في نفس الوقت تتعارض مع ممارساتها اليومية، فهي تساند “الصحراويين” بينما تقوم بتعذيب وسجن وقمع شعب يطالب بحقه في تقرير مصيره بشكل رسمي في منطقة القبائل التي توجد شمال الجزائر ويتمتع بلغة وأرض وثقافة.

ودعا فرحان مهني الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتها، للعمل على افشال مخططات الجزائر الرامية إلى خلق كيان وهمي بغرض عزل المغرب عن محيطه الافريقي وخلق ممر عبر المحيط الأطلسي.

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