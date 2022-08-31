“نقل عدد من الشباب “..زوارق “الفانتوم ” تظهر مجددا بسواحل شمال المملكة
هبة بريس - متابعة
رصدت إحدى المقاطع المصورة ( فيديو ) بشاطئ “واد المرسى” التابع لجماعة تغرامت بتراب اقليم الفحص انجرة، عودة زوارق الفانطوم السريعة ، وهو المقطع الذي لاتتجاوز مدته الدقيقة والنصف .
وأظهر المقطع عدد الزورق (فانتوم) وهو يقترب من الشاطئ حيث ترجل منه عدد من الاشخاص الذين هرعوا الى المناداة على بعض الشباب واركابهم بعجلة على متن الزورق الذي لم تعرف وجهته الى حدود كتابة هاته الاسطر .
وكانت “ظاهرة ” زورق “الفانطوم” السريع قد انتشرت كالنار في الهشيم، خلال الثلاث سنوات الاخيرة بعد أن أصبح حلم الملايين من الشباب المغاربة للهرب إلى الضفة الأخرى،حيث غالبا مايكون الزورق في ملكية مافيا تتاجر بالمخدراب الصلبة .
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10 تعليقات
خدمة متقونة تباركله خلو ناس ترزق الله راه هذا البلاد غادى فالخسران خليو الشباب إهجر إمشي إدبر على راسو الله إهديهم علينا هذ المفسدين
زورق الفانطوم مخصص لتهريب المخدرات
هد الزورق لتهريب المخدرات ليس الهجرة 🙂
توالت المصائب و النوائب على المغرب حتى عُدنا لا نَثِق حتى في أرضه التي عشنا على ظهرها حينا من الدهر.
باش الشباب إطالب بالحريك هذا معناه أولاد بلادي مابقى فيهم خير. أما البلاد كلها خير و لكن شكون شافو؟
حسبي الله ونعم الوكيل الانسان يكون عندو طموح مشي مشكل ولكن يغامر براسو بالموت هدشي لي بكاني حرام شباب بحال الورود يموت غرق وفرحان وبغي يمشي علاش هدا هو السؤال
يا أيها البحر كن رحيما بشباب هذا الوطن الجريح ، فإنهم يبحثون فقط عن كسرة خبز والقليل من الكرامة… فلا تكن مقبرة لهم
لا حول الله هدشي تيبكي لك الله ياوطني حسبي الله ونعم الوكيل ولكن كون كاع هاد الشباب وقف وقفه وحده واليد في اليد نظن بلادنا تمشي لقدام
نعم أوروبا محتاجة الى الشباب المغربي لتغزو بهم المغرب من بعد كما فعلت أمريكا مع العراق
هادشي كيخلع ياك ما لمغاربة ناويييين يخووو لمغرب انا مفهمت والو
حين تدير الدولة ظهرها للشباب وتتركه يركب لامواج فهي تتهرب من المسؤولية وقد فقدت جميع الحلول ومطالب الشباب الحق في العمل الحق الصحة الحق في التعليم اي المطلب الشروعة