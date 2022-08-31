“نقل عدد من الشباب “..زوارق “الفانتوم ” تظهر مجددا بسواحل شمال المملكة

هبة بريس - متابعة

رصدت إحدى المقاطع المصورة ( فيديو ) بشاطئ “واد المرسى” التابع لجماعة تغرامت بتراب اقليم الفحص انجرة، عودة زوارق الفانطوم السريعة ، وهو المقطع الذي لاتتجاوز مدته الدقيقة والنصف .

وأظهر المقطع عدد الزورق (فانتوم) وهو يقترب من الشاطئ حيث ترجل منه عدد من الاشخاص الذين هرعوا الى المناداة على بعض الشباب واركابهم بعجلة على متن الزورق الذي لم تعرف وجهته الى حدود كتابة هاته الاسطر .

وكانت “ظاهرة ” زورق “الفانطوم” السريع قد انتشرت كالنار في الهشيم، خلال الثلاث سنوات الاخيرة بعد أن أصبح حلم الملايين من الشباب المغاربة للهرب إلى الضفة الأخرى،حيث غالبا مايكون الزورق في ملكية مافيا تتاجر بالمخدراب الصلبة .

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