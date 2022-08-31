سوء تدبير الموارد البشرية يهدد الصحة بسطات بالسكتة القلبية

محمد منفلوطي_هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن سوء تدبير الموارد البشرية بالمندوبية الاقليمية للصحة بسطات، بات السمة البارزة، الأمر الذي انعكس سلبا على تدني الخدمات بمستشفى الحسن الثاني لاسيما بقسم المستعجلات ومصلحة الفحص بالصدى، وقسم طب التخذير، مما ساهم بشكل مباشر في تعثر العمليات الجراحية بالمركب الجراحي وأدخل المرضى في متاهات طويلة بحثا عن العلاج، وجد فيها أطباء آخرون الفرصة مواتية للعمل بالمصحات الخاصة عبر اقناع مرضاهم للانتقال هناك للقيام بالعمليات الجراحية.

وأضافت مصادرنا، أن من بين الأطباء ممن غادر المستشفى انتقالا، ومنهم من توفي دون تعويضهم، ناهيك عن رفض البعض الآخر الالتحاق بالعمل لأسباب لايعلمها إلا هو مقتصرين على تسليم شواهد طبية، فيما وجد آخرون الفرصة مواتية للعمل بالمصحات الخاصة عبر اقناع مرضاهم للانتقال هناك للقيام بالعمليات الجراحية.

ذات المصادر، أشارت إلى هناك أطباء استفادوا من الحركة الانتقالية صوب مدينة سطات، إلا أنهم لازالوا يشتغلون بجهة بني ملال خنيفرة، على الرغم من الاجراءات الادارية التي باشرتها المندوبية الاقليمية بسطات.

عدم التحاق هؤلاء، وعدم تعويض ممن انتقلوا، أو ومن ساروا على درب التغيبات ( مصلحة الغرفة المخصصة لمقاومة الصدمات بقسم المستعجلات نموذجا)، كلها أسباب رئيسية عمَّقت من جراح النقص الحاصل على مستوى الموارد البشرية وخاصة أثناء المداومة بقسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، حيث يتم الاستعانة بطلبة متدربين بقطاع الصحة، ضمن حلول وصفت لدى المتتبع السطاتي ب”الحلول الترقيعية”، التي ساهمت في تدني الخدمات الطبية للمرضى وضحايا حوادث السير….

ويذكر، أن ساكنة اقليم سطات، كانت قد استبشرت خيرا بقرار التعيين ولو بالنيابة على رأس إدارة مستشفى الحسن الثاني بسطات، بعد أن داع اسم وصفة الوافد الجديد القادم من باب المسؤولية كمدير سابق للمستشفى الجهوي ببني ملال ويتعلق الأمر بالدكتور المصطفى عشيبات، لكنها لازالت تنتظر وتأمل أن يتحسن الوضع الصحي بمستشفى الحسن الثاني الذي يعتبر الشريان الحيوي بالاقليم والأقاليم المجاورة وخاصة المرضى القادمين من إقليم برشيد، من خلال معالجة اشكالات النقص الحاد في الكوادر الطبية والتمريضية، وفتح علبة الموظفين الأشباح أو حتى الذين باتوا يتغيبون ويشتغلون بمصحات خاصة.

كما طالب مهتمون بالشأن الصحي من المدير الجديد القيام بزيارات ذات طابع فجائي خلال فترات المداومة ليلا بقسم المستعجلات حيث يعرف تسيبا وفوضى وغيابات، مما يضع الأطقم الطبية والتمريضية من شرفاء المهنة، في وضعيات ومواقف وظروف غير لائقة.

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