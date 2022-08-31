مستشفى سطات

سوء تدبير الموارد البشرية يهدد الصحة بسطات بالسكتة القلبية

2022-08-31 / 19:01
0

محمد منفلوطي_هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن سوء تدبير الموارد البشرية بالمندوبية الاقليمية للصحة بسطات، بات السمة البارزة، الأمر الذي انعكس سلبا على تدني الخدمات بمستشفى الحسن الثاني لاسيما بقسم المستعجلات ومصلحة الفحص بالصدى، وقسم طب التخذير، مما ساهم بشكل مباشر في تعثر العمليات الجراحية بالمركب الجراحي وأدخل المرضى في متاهات طويلة بحثا عن العلاج، وجد فيها أطباء آخرون الفرصة مواتية للعمل بالمصحات الخاصة عبر اقناع مرضاهم للانتقال هناك للقيام بالعمليات الجراحية.

وأضافت مصادرنا، أن من بين الأطباء ممن غادر المستشفى انتقالا، ومنهم من توفي دون تعويضهم، ناهيك عن رفض البعض الآخر الالتحاق بالعمل لأسباب لايعلمها إلا هو مقتصرين على تسليم شواهد طبية، فيما وجد آخرون الفرصة مواتية للعمل بالمصحات الخاصة عبر اقناع مرضاهم للانتقال هناك للقيام بالعمليات الجراحية.
ذات المصادر، أشارت إلى هناك أطباء استفادوا من الحركة الانتقالية صوب مدينة سطات، إلا أنهم لازالوا يشتغلون بجهة بني ملال خنيفرة، على الرغم من الاجراءات الادارية التي باشرتها المندوبية الاقليمية بسطات.

عدم التحاق هؤلاء، وعدم تعويض ممن انتقلوا، أو ومن ساروا على درب التغيبات ( مصلحة الغرفة المخصصة لمقاومة الصدمات بقسم المستعجلات نموذجا)، كلها أسباب رئيسية عمَّقت من جراح النقص الحاصل على مستوى الموارد البشرية وخاصة أثناء المداومة بقسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، حيث يتم الاستعانة بطلبة متدربين بقطاع الصحة، ضمن حلول وصفت لدى المتتبع السطاتي ب”الحلول الترقيعية”، التي ساهمت في تدني الخدمات الطبية للمرضى وضحايا حوادث السير….

ويذكر، أن ساكنة اقليم سطات، كانت قد استبشرت خيرا بقرار التعيين ولو بالنيابة على رأس إدارة مستشفى الحسن الثاني بسطات، بعد أن داع اسم وصفة الوافد الجديد القادم من باب المسؤولية كمدير سابق للمستشفى الجهوي ببني ملال ويتعلق الأمر بالدكتور المصطفى عشيبات، لكنها لازالت تنتظر وتأمل أن يتحسن الوضع الصحي بمستشفى الحسن الثاني الذي يعتبر الشريان الحيوي بالاقليم والأقاليم المجاورة وخاصة المرضى القادمين من إقليم برشيد، من خلال معالجة اشكالات النقص الحاد في الكوادر الطبية والتمريضية، وفتح علبة الموظفين الأشباح أو حتى الذين باتوا يتغيبون ويشتغلون بمصحات خاصة.

كما طالب مهتمون بالشأن الصحي من المدير الجديد القيام بزيارات ذات طابع فجائي خلال فترات المداومة ليلا بقسم المستعجلات حيث يعرف تسيبا وفوضى وغيابات، مما يضع الأطقم الطبية والتمريضية من شرفاء المهنة، في وضعيات ومواقف وظروف غير لائقة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “نقل عدد من الشباب “..زوارق “الفانتوم ” تظهر مجددا بسواحل شمال المملكة

“نقل عدد من الشباب “..زوارق “الفانتوم ” تظهر مجددا…

2022-08-31 / 19:30
Photo of قتل قطة بدون رحمة.. جمعية لحقوق الإنسان تدخل على الخط

قتل قطة بدون رحمة.. جمعية لحقوق الإنسان تدخل على…

2022-08-31 / 17:45
Photo of الINDH بالرحامنة .. تسليط الضوء على إنجازات برنامج “تحسين الدخل والإدماج الإقتصادي للشباب”

الINDH بالرحامنة .. تسليط الضوء على إنجازات برنامج “تحسين…

2022-08-31 / 16:34
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 47 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 47 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

2022-08-31 / 16:14
Photo of المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية يحافظ على شهادة الجودة

المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية يحافظ على شهادة الجودة

2022-08-31 / 15:15
Photo of أكادير : الملايير من الدراهم تضيع عن بلدية المدينة بسبب رسوم الإقامة

أكادير : الملايير من الدراهم تضيع عن بلدية المدينة…

2022-08-31 / 14:46
Photo of الأمن يوقف “سارق” عيادات طبية بالبيضاء

الأمن يوقف “سارق” عيادات طبية بالبيضاء

2022-08-31 / 13:56
Photo of اعتصام “أستاذة” بوجدة.. مصدر من الوزارة يرد: “لا يمكن تكليف أستاذة راسبة بتدريس التلاميذ”

اعتصام “أستاذة” بوجدة.. مصدر من الوزارة يرد: “لا يمكن…

2022-08-31 / 12:15
Photo of تورطا في نزاع نتج عنه وفاة.. إيقاف شخصين بطنجة

تورطا في نزاع نتج عنه وفاة.. إيقاف شخصين بطنجة

2022-08-31 / 11:57
Photo of ميناء آسفي.. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد بـ 28%

ميناء آسفي.. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد بـ…

2022-08-31 / 11:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق