بعد تأكيد قرار ترحيله من فرنسا ..المغرب يرفض تسلم الامام “حسن اكويسن “

هبة بريس - الرباط

قرر المغرب سحب موافقته القنصلية المتعلقة باستقبال الإمام المغربي حسن إيكويسن، الذي صدر في حقه قرار بالترحيل من أعلى هيئة قضائية بفرنسا ، بتهمة “التحريض على الكراهية “.

والغى المغرب موافقته على استقبال الامام حسن كويسن ، رغم اصداره تصريحا قنصليا في بداية شهر غشت يقضي بالموافقة على استقبال الامام المرحل ، وهو ماقالت عنه وسائل اعلام فرنسية انه فاجأ السلطات الفرنسية .

وافادت وسائل اعلام فرنسية اليوم الاربعاء، أن الامام المغربي حسن إكويوسن ، فر الى وجهة مجهولة ، وذلك عقب اعطاء مجلس الدولة الفرنسي، الثلاثاء، الضوء الأخضر لترحيله بقرار من وزارة الداخلية.

واضافت المصادر ذاتها ان الشرطة الفرنسية لم تعثر على الامام المنحدر من اصول مغربي بمنزله واعتبرته السلطات الفرنسية بذلك، فارا من العدالة وأدرجته في قائمة المطلوبين.

وكان مجلس الدولة الفرنسي رفض الحجج التي أثارها دفاع الإمام، وحكم على وجه الخصوص بأنه “لم يثبت أن الترحيل إلى المغرب قد يعرضه لخطر المعاملة اللاإنسانية والمهينة”.

واعتبر مجلس الدولة كذلك أن “تصريحاته المعادية للسامية التي يدلي بها منذ سنوات خلال العديد من المؤتمرات التي انتشرت بشكل واسع وخطابه حول دونية المرأة واخضاعها للرجل هي أعمال استفزازية صريحة ومتعمدة بهدف التمييز أو الكراهية تبرر قرار الترحيل”.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2