حسن اكويسن

بعد تأكيد قرار ترحيله من فرنسا ..المغرب يرفض تسلم الامام “حسن اكويسن “

2022-08-31 / 18:55
7
هبة بريس - الرباط

قرر المغرب سحب موافقته القنصلية المتعلقة باستقبال الإمام المغربي حسن إيكويسن، الذي صدر في حقه قرار بالترحيل من أعلى هيئة قضائية بفرنسا ، بتهمة “التحريض على الكراهية “.

والغى المغرب موافقته على استقبال الامام حسن كويسن ، رغم اصداره تصريحا قنصليا في بداية شهر غشت يقضي بالموافقة على استقبال الامام المرحل ، وهو ماقالت عنه وسائل اعلام فرنسية انه فاجأ السلطات الفرنسية .

وافادت وسائل اعلام فرنسية اليوم الاربعاء، أن الامام المغربي حسن إكويوسن ، فر الى وجهة مجهولة ، وذلك عقب اعطاء مجلس الدولة الفرنسي، الثلاثاء، الضوء الأخضر لترحيله بقرار من وزارة الداخلية.

واضافت المصادر ذاتها ان الشرطة الفرنسية لم تعثر على الامام المنحدر من اصول مغربي بمنزله واعتبرته السلطات الفرنسية بذلك، فارا من العدالة وأدرجته في قائمة المطلوبين.

وكان مجلس الدولة الفرنسي رفض الحجج التي أثارها دفاع الإمام، وحكم على وجه الخصوص بأنه “لم يثبت أن الترحيل إلى المغرب قد يعرضه لخطر المعاملة اللاإنسانية والمهينة”.

واعتبر مجلس الدولة كذلك أن “تصريحاته المعادية للسامية التي يدلي بها منذ سنوات خلال العديد من المؤتمرات التي انتشرت بشكل واسع وخطابه حول دونية المرأة واخضاعها للرجل هي أعمال استفزازية صريحة ومتعمدة بهدف التمييز أو الكراهية تبرر قرار الترحيل”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد تأكيد قرار ترحيله من أعلى محكمة بفرنسا ..فرار الامام المغربي “حسن اكويسن “

بعد تأكيد قرار ترحيله من أعلى محكمة بفرنسا ..فرار…

2022-08-31 / 18:17
Photo of ارتفاع صاروخي لأسعار الدجاج والبيض ومواطنون يهددون بالمقاطعة

ارتفاع صاروخي لأسعار الدجاج والبيض ومواطنون يهددون بالمقاطعة

2022-08-31 / 13:47
Photo of المنتخب المغربي لأقل من 17سنة يتأهل لربع نهائي البطولة العربية بالجزائر

المنتخب المغربي لأقل من 17سنة يتأهل لربع نهائي البطولة…

2022-08-30 / 19:16
Photo of فرنسا.. مجلس الدولة يوافق على قرار ترحيل إمام مغربي

فرنسا.. مجلس الدولة يوافق على قرار ترحيل إمام مغربي

2022-08-30 / 16:40
Photo of جامعة كرة اليد تقرر الانسحاب وعدم المشاركة في تظاهرتين رياضيتين بتونس

جامعة كرة اليد تقرر الانسحاب وعدم المشاركة في تظاهرتين…

2022-08-29 / 21:24
Photo of القاهرة تستضيف مجلس وزراء الإعلام العرب يوم 22 شتنبر المقبل

القاهرة تستضيف مجلس وزراء الإعلام العرب يوم 22 شتنبر…

2022-08-29 / 20:07
Photo of صحيفة المانية : المغرب بلد “رائد” في مجال الطاقات البديلة بشمال إفريقيا

صحيفة المانية : المغرب بلد “رائد” في مجال الطاقات…

2022-08-29 / 18:39
Photo of تيكاد- 8 .. فشل في التنظيم واستياء من البلد المستضيف

تيكاد- 8 .. فشل في التنظيم واستياء من البلد…

2022-08-28 / 23:21
Photo of قادمة من طنجة..العثور على جثة شابة داخل الصندوق الخلفي لسيارة مهاجر مغربي بالجزيرة الخضراء

قادمة من طنجة..العثور على جثة شابة داخل الصندوق الخلفي…

2022-08-28 / 20:17
Photo of گلميم : اعتقال مشتبه به في حرائق واحة تغجيجت ومطالب بتعميق التحقيقات

گلميم : اعتقال مشتبه به في حرائق واحة تغجيجت…

2022-08-26 / 23:31

‫7 تعليقات

  7. هو فرنسي ازداد في فرنسا، لماذا على المغرب السماح له بولوجه للبلاد؟
    المغرب ليس مقاطعة فرنسية كما هو الحال لخراير. بل دولة ذات سيادة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق