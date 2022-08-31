مؤلم : حادثة شغل خطيرة تودي بحياة مهاجر مغربي شمال إيطاليا

2022-08-31 / 17:55
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عبد اللطيف الباز / هبة بريس

لقي مهاجر مغربي صباح اليوم مصرعه في حادثة شغل أثناء قيامه بعمليات الصيانة والتنظيف بمعمل للحديد والصلب في ظروف غامضة لأسباب لا تزال قيد التحقيق ببلدة مالجيصو ضواحي مدينة فاريزي الواقعة شمال إيطاليا.

وحسب مصادر جيدة الإطلاع المهاجر المغربي كان يدعى قيد حياته “ع – ب ” يبلغ من العمر 59سنة.

ووفقا للمصادر نفسها فإن عاملين آخرين كانا برفقة المهاجر المغربي نجيا بأعجوبة من هذا الحادث المأساوي.

وعلى الفور هرعت طائرة مروحية الى عين المكان ومباشرة بعد الواقعة، استنفرت المصالح الأمنية الإيطالية عناصرها، حيث عاينت مسرح الحادث وعملت على نقل جثة المهاجر المغربي إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من المدعي العام.
وإلى جانب ذلك، فتحت ذات المصالح تحقيقا في الحاذت لتحديد ملابساته وكافة الظروف المحيطة به.

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