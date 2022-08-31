تعليقا على الغاء بوريطة لقاء مع بوريل ..الباريس : “ندعم علاقة أفضل بين المغرب والاتحاد الأوروبي”

هبة بريس - الرباط

بعد قرار المغرب الغاء ، لقاء كان مبرمجا مع مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، الشهر القادم ، عقب التصريحات الصحفية التي ادلى بها بخصوص الصحراء المغربية ، عقب وزير الخارجية الاسباني خوسي مانويل الباريس على الامر بالقول ان مدريد ستعمل على تسهيل الروابط بين الرباط والاتحاد الاوربي .

وقال الباريس خلال ندوة صحفية في العاصمة التشيكية براغ خلال مشاركته في لقاء جمع وزراء خارجيات البلدان العضوة في الاتحاد الأوروبي : “نحن ندعم علاقة أفضل بين المغرب والاتحاد الأوروبي. نعتقد أن المغرب والاتحاد الأوروبي شريكان أساسيان لبعضهما البعض وأن علاقتهما مفيدة للطرفين”، ولهذا السبب أشار ألباريس أن “إسبانيا ستكون دائمًا جسرًا حتى تكون هذه العلاقة مفيدة للطرفين”.

والغى المغرب اجتماعا كان مقررا الشهر القادم مع مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، بعد تصريحاته الأخيرة المعادية لمغربية الصحراء .

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