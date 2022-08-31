لقجع : وليد لديه من الخبرة ما يكفي ليكون مدربا جيدا وهذا سبب تأخر اقالة وحيد

هبة بريس - القسم الرياضي

اعلنت الجامعة الملكية المغربية اليوم الاربعاء عن تعيين الاطار الوطني وليد الركراكي كمدرب للمنتخب الوطني المغربي خلفا للمدرب المقال البوسني وحيد خليلوزيتش .

وتحدث فوزي لقجع عن ظروف التغيير , واشار للأهداف المحققة في عهد وحيد خليلوزيتش قبل أن يؤكد أنه كان لزاما ان يتم الانفصال عن المدرب البوسني بسبب الاختلاف الكبير الذي تسبب في شرخ بينه بين الجامعة واللاعبين والشعب المغربي .

وقال بأن فوزي لقجع بأن قرار اقالة المدرب لم يكن سهل بحيث انتظرت الجامعة انتهاء الاقصايات المؤهلة لكأس العالم قبل أن يجالس مدربي المنتخبات للاستشارة وبعدها استشار المدير التقني الجديد ليتم الاجماع على قرار الاقالة .

كما اكد فوزي لقجع بأنه لم يتحدث مع وليد حتى انهى موسمه مع الوداد الرياضي , ولم يضفه للائحة المرشحين لخلافة وحيد الا بعدما اعلن انتهاء موسمه مع الفريق الاحمر ، قائلا :” وليد لديه من الخيرة ما يكفي ليكون مدربا جيدا ”

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