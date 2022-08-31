لقجع : وليد لديه من الخبرة ما يكفي ليكون مدربا جيدا وهذا سبب تأخر اقالة وحيد
اعلنت الجامعة الملكية المغربية اليوم الاربعاء عن تعيين الاطار الوطني وليد الركراكي كمدرب للمنتخب الوطني المغربي خلفا للمدرب المقال البوسني وحيد خليلوزيتش .
وتحدث فوزي لقجع عن ظروف التغيير , واشار للأهداف المحققة في عهد وحيد خليلوزيتش قبل أن يؤكد أنه كان لزاما ان يتم الانفصال عن المدرب البوسني بسبب الاختلاف الكبير الذي تسبب في شرخ بينه بين الجامعة واللاعبين والشعب المغربي .
وقال بأن فوزي لقجع بأن قرار اقالة المدرب لم يكن سهل بحيث انتظرت الجامعة انتهاء الاقصايات المؤهلة لكأس العالم قبل أن يجالس مدربي المنتخبات للاستشارة وبعدها استشار المدير التقني الجديد ليتم الاجماع على قرار الاقالة .
كما اكد فوزي لقجع بأنه لم يتحدث مع وليد حتى انهى موسمه مع الوداد الرياضي , ولم يضفه للائحة المرشحين لخلافة وحيد الا بعدما اعلن انتهاء موسمه مع الفريق الاحمر ، قائلا :” وليد لديه من الخيرة ما يكفي ليكون مدربا جيدا ”
5 تعليقات
دبا عاد نقولو عندنا منتخب وناخب وطني
من وجهة نظري الخاصة وليد له ثقافة تحديات وله في جعبته الكثير وليد سيخلق مجموعة محاربة داخل المنتخب
نستبشر خير ان شاء الله نتمنى من الاعلام المغربي دعمه
هناك مقولة تنسب للدكتور مصطفى محمود، مفادها أن أكبر إنجاز حققته انظمة الدول المتخلفة هو انها استطاعت إقناع شعوبها بأن التأهل لكأس العالم إنجاز كبير وإن تخلف التعليم والصحة شيء عادي. والتأهل للكأس لا يعني شيئا أصلا بغير الفوز، وحتى لو فازت اي من دولنا في ذلك الميدان، فهو فوز مصادفة وليس فوز جدارة، فهذا الفوز مر ويقابله فشل في مئات الميادين الأخرى، وبريق مثل هذا الفوز سيختفي حتما سريعا.
الخبرة تكتسب بالممارسة الطويلة لكن الركراكي كم عمر تدريبه وما عدد المنتخبات التي دربها .سترون فضيحتكم في قطر ..الامور تدار بالعقل وليس بالعواطف وكلام وسائل الاتصال……السيد لقجع مع احترامي لك هذه المرة احرقت اوراقك….