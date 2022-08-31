حسن اكويسن

بعد تأكيد قرار ترحيله من أعلى محكمة بفرنسا ..فرار الامام المغربي “حسن اكويسن “

2022-08-31 / 18:17
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هبة بريس - الرباط

كشفت مصادر اعلامية فرنسية الأربعاء، أن الامام المغربي حسن إكويوسن ، فر الى وجهة مجهولة ، وذلك عقب اعطاء مجلس الدولة الفرنسي، الثلاثاء، الضوء الأخضر لترحيله بقرار من وزارة الداخلية.

واضافت المصادر ذاتها ان الشرطة الفرنسية لم تعتثر على الامام المنحدر من اصول مغربي بمنزله واعتبرته السلطات الفرنسية بذلك، فارا من العدالة وأدرجته في قائمة المطلوبين.

وكان مجلس الدولة الفرنسي رفض الحجج التي أثارها دفاع الإمام، وحكم على وجه الخصوص بأنه “لم يثبت أن الترحيل إلى المغرب قد يعرضه لخطر المعاملة اللاإنسانية والمهينة”.

واعتبر مجلس الدولة كذلك أن “تصريحاته المعادية للسامية التي يدلي بها منذ سنوات خلال العديد من المؤتمرات التي انتشرت بشكل واسع وخطابه حول دونية المرأة واخضاعها للرجل هي أعمال استفزازية صريحة ومتعمدة بهدف التمييز أو الكراهية تبرر قرار الترحيل”.

ويبلغ حصن اكويسن من العمر 58 عاما، ورغم أنه مولود في فرنسا ويعيش هناك؛ إلا أنه قرر، عندما بلغ سن الرشد، عدم اختيار الجنسية الفرنسية، ولديه 5 أبناء و15 حفيدا، جميعهم فرنسيون.

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