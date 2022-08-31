رسميا .. وليد الركراكي مدربا جديدا للمنتخب الوطني لكرة القدم

هبة بريس - القسم الرياضي

اعلنت الجامعة الملكية المغربية اليوم الاربعاء عن تعيين الاطار الوطني وليد الرغراغي كمدرب للمنتخب الوطني المغربي خلفا للمدرب المقال البوسني وحيد خليلوزيتش .

وتحدث فوزي لقجع عن ظروف التغيير , واشار للأهداف المحققة في عهد وحيد خليلوزيتش قبل أن يؤكد أنه كان لزاما ان يتم الانفصال عن المدرب البوسني بسبب الاختلاف الكبير الذي تسبب في شرخ بينه بين الجامعة واللاعبين والشعب المغربي .

وقال لقجع بأن وليد سيشرف على تدريب المنتخب الوطني المغربي لغاية 2026 , وبالتالي سيتم توفير جميع الظروف المتاحة له من أجل أن يقدم كل ما لديه ويسعد الشعب المغربي .

وعن الاهداف المسطرة رفقة وليد الرغرغي قال فوز لقجع بأن من بينها تحسين ترتيب المنتخب في سلم الفيفا , وبلوغ المربع الذهبي لكأس افريقيا اضافة لأهداف اخرى .

وأكد لقجع ان جميع العقود التي تبرمها الجامعة خاضعة لقانون الشغل وبالتالي فالجامعة قامت بدفع راتب 3 اشهر فقط لوحيد , ولمكان للمزايدة في هذا الصدد .

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