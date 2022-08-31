البيضاء : محاميان يتعرضان للضرب والعنف داخل سجن عكاشة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعرض محاميان من هيئة الدارالبيضاء للضرب والعنف داخل السجن المحلي بعين السبع (عكاشة) وذكر أحد المحاميين المعتدى عليهما في تصريحات لوسائل الاعلام انه وزميله كانا بصدد دخول المؤسسة السجنية صباح يومه الاربعاء 31 غشت للتخابر مع موكليهم قبل ان يمنعهما موظفون في المؤسسة المذكورة بحجة وجوب الادلاء بجواز اللقاح، وهو المنع الذي عجل بحضور مدير السجن،وزاد المحامي المتحدث ان مدير السجن لدى وصوله وبشكل مفاجئ وبعبارات مهينة، خير المحاميين بين خيارين، إما الخروج من المؤسسة فورا، أو ” نخلي دار باباكم” — حسب تصريح المحامي– ليشرع المدير حسب قول المحامي المستهدف في تنفيذ خياره الثاني وهو ضرب وركل المحاميين وتمزيق ثيابهم ثم جرهم ورميهم خارج باب السجن، أمام أنظار عموم المرتفقين الذين استهجنوا السلوك وأكدوا للمحاميين استعدادهم للادلاء بشهاداتهم عن ما عاينوه من دفع وركل وعنف يقوم به المدير وزمرة من موظفيه.

الى ذلك حضرت سيارة الاسعاف لتنقل المحاميين الى المستشفى حيث خضعا للفحوصات الطبية الواجبة.

وقد حاولت الجريدة ربط الاتصال بالمؤسسة السجنية عكاشة لنقل وجهة نظرها في النازلة لكن هاتف المؤسسة ظل يرن بلا مجيب.

هذا ويأتي الاعتداء على المحاميين المذكورين ضمن سلسلة من الاعتداءات التي طالت أسرة الدفاع وتوشك أن تتحول الى سلوك مألوف لاسيما في غياب الصرامة في تطبيق القانون وحماية أهل البذلة السوداء الذين يكتبهم المشرع جزءا من أسرة القضاء لكنهم لا يلقون ذات الحصانة التي تتمع بها أسرة القضاء .

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