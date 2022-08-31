ورش الحماية الاجتماعية.. أخنوش: أخرجنا 22 مرسوما تطبيقيا

2022-08-31 / 17:30
0
هبة بريس

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 31 غشت 2022، اجتماعا وزاريا حول ورش الحماية الاجتماعية، بحضور كل من: وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك ، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خالد لحلو.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار مواصلة تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغال تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

وفي بداية الاجتماع استحضر عزيز أخنوش، المراحل التي قطعتها الحكومة منذ بداية ولايتها في إطار تنفيذ الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، مشيرا أنه إلى حدود الساعة تم إخراج 22 مرسوما تطبيقيا، مما فتح باب التأمين الإجباري عن المرض أمام العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم.

وخلال الاجتماع وجه رئيس الحكومة تعليماته للوزراء للإسراع في إعداد المراسيم والنصوص التنظيمية التي ستمكن من تعميم التأمين الاجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد” قبل متم سنة 2022.

وأكد أن هذه الاجراءات ستمكن حاملي نظام “راميد” من تعزيز مكتسباتهم، والاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية الدولة ستتحمل واجبات انخراط المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس حكومة القبائل: البوليساريو جمرة خبيثة وصناعة جزائرية لخلق واجهة بالمحيط الأطلسي

رئيس حكومة القبائل: البوليساريو جمرة خبيثة وصناعة جزائرية لخلق…

2022-08-31 / 19:39
Photo of تعليقا على الغاء بوريطة لقاء مع بوريل ..الباريس : “ندعم علاقة أفضل بين المغرب والاتحاد الأوروبي”

تعليقا على الغاء بوريطة لقاء مع بوريل ..الباريس :…

2022-08-31 / 18:47
Photo of بوريطة: اجتماع وزاري قريب للدول التي فتحت قنصليات بالأقاليم الجنوبية

بوريطة: اجتماع وزاري قريب للدول التي فتحت قنصليات بالأقاليم…

2022-08-31 / 16:24
Photo of المنتدى المصري المغربي يدين “الفعل العدائي” للرئاسة التونسية

المنتدى المصري المغربي يدين “الفعل العدائي” للرئاسة التونسية

2022-08-31 / 16:05
Photo of دبلوماسي تونسي سابق: دبلوماسية البلاد غرقت في الرداءة

دبلوماسي تونسي سابق: دبلوماسية البلاد غرقت في الرداءة

2022-08-31 / 14:31
Photo of صفعة جديدة للمرتزقة.. جمهورية الرأس الأخضر تفتتح قنصلية عامة لها بالداخلة

صفعة جديدة للمرتزقة.. جمهورية الرأس الأخضر تفتتح قنصلية عامة…

2022-08-31 / 13:00
Photo of أنيس بيرو: الرئيس التونسي تناسى مواقف جلالة الملك تجاه الشعب التونسي

أنيس بيرو: الرئيس التونسي تناسى مواقف جلالة الملك تجاه…

2022-08-31 / 12:32

المنسق الجهوي لحزب الأحرار بجهة فاس مكناس يستنكر استقبال…

2022-08-31 / 01:54
Photo of خارجية الرأس الأخضر: “نأمل الاستفادة من تجارب و خبرات المغرب في عديد المجالات”

خارجية الرأس الأخضر: “نأمل الاستفادة من تجارب و خبرات…

2022-08-30 / 21:11
Photo of رؤساء الجماعات الصحراوية يعتبرون واقعة قيس سعيد غدرا و طعنا للصداقة مع المغرب

رؤساء الجماعات الصحراوية يعتبرون واقعة قيس سعيد غدرا و…

2022-08-30 / 20:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق