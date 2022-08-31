قتل قطة بدون رحمة.. جمعية لحقوق الإنسان تدخل على الخط
تقدمت جمعية اذان للدفاع عن الحيوانات و الطبيعة بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، على إثر الفيديو المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي، و الذي يوثق عملية قتل قطة بريئة بالشارع العام.
و توصلت جريدة هبة بريس الالكترونية بنسخة من الشكاية ذاتها، جاء فيها :” نظرا للإنتشار الواسع لشريط فيديو يوثق لعملية قتل بشعة استهدفت قطة أليفة بشارع محمد الخراز بتطوان، من طرف المشتكى به، الذي أبان بتصرفه الأرعن عن تركيبته الاجرامية التي اهتزت لها فرائس كل شخص يتمنع ولو بذرة من الإنسانيه”.
و أضافت أن “مقطع الفيديو وثق عملية قتل أقل مايقال عنها انها ” وحشية” لحيوان أليف لا حق لأي كان أن يسلبه حق الحياة الذي يبقى هو أسمى حق لكل مخلوقات الكون حتى ولوكان يستحق ، فبالاحرى قطة بريئة تحاول ان تجد لها مأوى من الكلاب الضالة محتمية أسفل احدى السيارات الى ان اقترب منها المشتکی به و أحسها بالأمان وماهي الا لحظات حتى أمسك بها ووضعها تحت قدميه و وقف فوقها للحظات الى ان خارت قواها”.
و واصلت :”فلم يكتفي بذلك القدر بل ضربها بعرض الحائط إلى أن أسلمت روحها لخالقها دون إثم ولا ذنب سوى أنها صادفت المشتكى به”.
و الجدير بالذكر أن العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، اعربوا عن استنكارهم من الواقعة، واصفيين مرتكبها بعديم الرحمة.
17 تعليقات
قتل الحيوانات الأليفة عمدا بدون سبب لاججوز في ديننا الحنيف لقوله صلى الله عليه وسلم ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حق إلا وساله الله عزوجل عنها .. قيل يارسول الله وما حقها ؟ قال: يذبحها فياكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها ومعنى هذا الحديث هو يشمل قاتل الحيوان وحسبي الله ونعم الوكيل .
امرأة حبست هرة لاهي تركتها تأكل ولا تركتها تبحث عن طعمها وهذا دليل على أن المرأة قامت بمعاملة القطة بسوء بسببها ومعاملتها السئية دخلت الى جهنم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
رجل دخل الجنة بسبب سقي كلب كان عطشان في الصحراء فقام بسقيه ملئ حذائه بالماء فشرب الكلب من حذاء ذالك الرجل..يجب ان ناخذ العبرة منه والرفق بالحيوانات…
يجب ان يتحاكم على فعلته بالقصاص كما فعل للقطة حتى يكون عبرة لغيره وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
من فعل ذلك عمدا فعليه أن يتوب إلى الله ويستغغره ويتقرب إليه ما استطاع من اعمال الخير ( إن الله غفور رحيم شديد العقاب) ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ولكن إذا كان ذلك وقع خطأ ؛ فإنه لاحرج عليه لقوله تعالى ( وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن من تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما..) صدق الله العظيم.
ربما يكون مختل عقليا في هذه الحالة يسقط الحكم عليه فلا جناح عليه فيما فعل..
يجب الرفق بالحيوان لأنه يشعر رغم انه لايتكلم بل يتالم .. هذآ الشخص يجب معاقبته بمثل ما فعل لهذه القطة البريئة والتي لاذنب لها ولاحولة لها إلا بالله العلي العظيم..
يؤلمنا سماع هذا الخبر المحزن والمؤلم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أين هي الرحمة والشفقة على الحيوانات الأليفة التي لا تؤذي الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل..
لقوله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او اخطأنا..) يجب عليه ان يستحي من نفسه ويستغفر الله ويكثر من الصدقات للفقراء والمساكين والمحتاجين عسى ان يغفر الله له…
كان عليه أن يترك هذه القطة البريئة والتي لاذنب لها يتركها لحال سبيلها تأكل من خشاش الأرض حتى لا يحاسب عليها يوم القيامة حسبنا الله ونعم الوكيل..
حسبنا الله ونعم الوكيل في من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الحيوانات الأليفة التي لا ذنب لها..
لايحق له تعذيبها بهذه الطريقة البشعة اوقتلها بدون رحمة ولا شفقة عليك التوبة والمغفرة والتقرب إلى آلله ..
لايجوز قتل القطط والكلاب عمدا لأنها لاتؤذي البشر بالفعل هي من تساعده..الكلب يحرس منزله والقطط تنظف المكان من الحشرات المضرة..
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها.)
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء..
اطالب من بجمعية حقوق الرفق بالحيوان ان تقوم بمعاقبة هذآ المجرم الذي قام بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق هذه القطة باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره لمن يتعدى حدود الله..