قتل قطة بدون رحمة.. جمعية لحقوق الإنسان تدخل على الخط

نجلاء مزيان

تقدمت جمعية اذان للدفاع عن الحيوانات و الطبيعة بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، على إثر الفيديو المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي، و الذي يوثق عملية قتل قطة بريئة بالشارع العام.

و توصلت جريدة هبة بريس الالكترونية بنسخة من الشكاية ذاتها، جاء فيها :” نظرا للإنتشار الواسع لشريط فيديو يوثق لعملية قتل بشعة استهدفت قطة أليفة بشارع محمد الخراز بتطوان، من طرف المشتكى به، الذي أبان بتصرفه الأرعن عن تركيبته الاجرامية التي اهتزت لها فرائس كل شخص يتمنع ولو بذرة من الإنسانيه”.

و أضافت أن “مقطع الفيديو وثق عملية قتل أقل مايقال عنها انها ” وحشية” لحيوان أليف لا حق لأي كان أن يسلبه حق الحياة الذي يبقى هو أسمى حق لكل مخلوقات الكون حتى ولوكان يستحق ، فبالاحرى قطة بريئة تحاول ان تجد لها مأوى من الكلاب الضالة محتمية أسفل احدى السيارات الى ان اقترب منها المشتکی به و أحسها بالأمان وماهي الا لحظات حتى أمسك بها ووضعها تحت قدميه و وقف فوقها للحظات الى ان خارت قواها”.

و واصلت :”فلم يكتفي بذلك القدر بل ضربها بعرض الحائط إلى أن أسلمت روحها لخالقها دون إثم ولا ذنب سوى أنها صادفت المشتكى به”.

و الجدير بالذكر أن العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، اعربوا عن استنكارهم من الواقعة، واصفيين مرتكبها بعديم الرحمة.

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