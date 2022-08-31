قتل قطة بدون رحمة.. جمعية لحقوق الإنسان تدخل على الخط
تقدمت جمعية اذان للدفاع عن الحيوانات و الطبيعة بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، على إثر الفيديو المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي، و الذي يوثق عملية قتل قطة بريئة بالشارع العام.
و توصلت جريدة هبة بريس الالكترونية بنسخة من الشكاية ذاتها، جاء فيها :” نظرا للإنتشار الواسع لشريط فيديو يوثق لعملية قتل بشعة استهدفت قطة أليفة بشارع محمد الخراز بتطوان، من طرف المشتكى به، الذي أبان بتصرفه الأرعن عن تركيبته الاجرامية التي اهتزت لها فرائس كل شخص يتمنع ولو بذرة من الإنسانيه”.
و أضافت أن “مقطع الفيديو وثق عملية قتل أقل مايقال عنها انها ” وحشية” لحيوان أليف لا حق لأي كان أن يسلبه حق الحياة الذي يبقى هو أسمى حق لكل مخلوقات الكون حتى ولوكان يستحق ، فبالاحرى قطة بريئة تحاول ان تجد لها مأوى من الكلاب الضالة محتمية أسفل احدى السيارات الى ان اقترب منها المشتکی به و أحسها بالأمان وماهي الا لحظات حتى أمسك بها ووضعها تحت قدميه و وقف فوقها للحظات الى ان خارت قواها”.
و واصلت :”فلم يكتفي بذلك القدر بل ضربها بعرض الحائط إلى أن أسلمت روحها لخالقها دون إثم ولا ذنب سوى أنها صادفت المشتكى به”.
و الجدير بالذكر أن العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، اعربوا عن استنكارهم من الواقعة، واصفيين مرتكبها بعديم الرحمة.
4 تعليقات
قتل الحيوانات الأليفة عمدا بدون سبب لاججوز في ديننا الحنيف لقوله صلى الله عليه وسلم ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حق إلا وساله الله عزوجل عنها .. قيل يارسول الله وما حقها ؟ قال: يذبحها فياكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها ومعنى هذا الحديث هو يشمل قاتل الحيوان وحسبي الله ونعم الوكيل .
امرأة حبست هرة لاهي تركتها تأكل ولا تركتها تبحث عن طعمها وهذا دليل على أن المرأة قامت بمعاملة القطة بسوء بسببها ومعاملتها السئية دخلت الى جهنم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
رجل دخل الجنة بسبب سقي كلب كان عطشان في الصحراء فقام بسقيه ملئ حذائه بالماء فشرب الكلب من حذاء ذالك الرجل..يجب ان ناخذ العبرة منه والرفق بالحيوانات…
يجب ان يتحاكم على فعلته بالقصاص كما فعل للقطة حتى يكون عبرة لغيره وحسبنا آلله ونعم الوكيل..