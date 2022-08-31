تفاصيل اعتقال الفنان فتاح جوادي فور وصوله لمطار البيضاء

2022-08-31 / 17:16
4
نجلاء مزيان

ألقت مصالح الأمن بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، يومه الاربعاء القبض على الفنان المغربي عبد الفتاح جوادي على إثر تقديمه لشيك بدون رصيد قيمته 100 ألف درهم.

و كشفت مصادر هبة بريس أن مجموعة من الفنانين يعزمون تقديم شكاية ضد الكوميدي عبد الفتاح جوادي بسبب تهكمه عليهم و سبهم و قذفهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

و الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقف فيها جوادي أمام القضاء، فقد سبق أن واجه ردهات المحاكم، في المغرب على خلفية قذفه و سبه لكل من الممثل محمد الخياري، و الإعلامي رشيد العلالي، و كذا في فرنسا بتهمة العنف اللفظي و تهديد زوجته السابقة بالقتل.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية تندد بمنزلق الرئيس التونسي

النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية تندد بمنزلق الرئيس التونسي

2022-08-31 / 12:21
Photo of عقب جنازة جورج الراسي.. نيكولا معوض يعلق :“موضة مقرفة”

عقب جنازة جورج الراسي.. نيكولا معوض يعلق :“موضة مقرفة”

2022-08-30 / 17:40
Photo of رقية ماغى تحسم الجدل بشأن زواجها

رقية ماغى تحسم الجدل بشأن زواجها

2022-08-30 / 16:50
Photo of خلاف أم انفصال ..حاتم عمور و زوجته يثيران الجدل

خلاف أم انفصال ..حاتم عمور و زوجته يثيران الجدل

2022-08-30 / 13:37
Photo of عبير براني تشارك جمهورها خبر حملها

عبير براني تشارك جمهورها خبر حملها

2022-08-30 / 12:32
Photo of بسبب انفصالي.. الرابور “مراد” يوضح حقيقة حمله للعلم “الوهمي”

بسبب انفصالي.. الرابور “مراد” يوضح حقيقة حمله للعلم “الوهمي”

2022-08-29 / 16:03
Photo of حسام حبيب يتهم شيرين بالاستيلاء على أغانيه ويقاضيها

حسام حبيب يتهم شيرين بالاستيلاء على أغانيه ويقاضيها

2022-08-28 / 14:03
Photo of نادين الراسي تتهم الحكومة اللبنانية بالتسبب بمقتل أخيها

نادين الراسي تتهم الحكومة اللبنانية بالتسبب بمقتل أخيها

2022-08-28 / 12:54
Photo of عقب خلافه و دنيا بطمة ..محمد الترك يقدم على هذه الخطوة

عقب خلافه و دنيا بطمة ..محمد الترك يقدم على…

2022-08-27 / 17:37
Photo of تظاهرة ملتقى ” انمودا ” بتافراوت المولود تستقطب أزيد من 5000 زائر

تظاهرة ملتقى ” انمودا ” بتافراوت المولود تستقطب أزيد…

2022-08-27 / 13:08

‫4 تعليقات

  1. انا لا اعرف هاد المخلوق.لكن اذا كان يتصرف بهذه الطريقة اسحبوا منه علي الاقل كلمة فنان.

  4. سياستكم الخبيثة ستهلككم كلكم ، سياسة الاعتقالات لم تكن هي الحل ،بل هي شعل الفتيلة ، الشعب ان خرج الى الشارع كونوا على يقين انه سيطحنكم جميعا كما تقولون انتم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق