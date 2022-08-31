تفاصيل اعتقال الفنان فتاح جوادي فور وصوله لمطار البيضاء
نجلاء مزيان
ألقت مصالح الأمن بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، يومه الاربعاء القبض على الفنان المغربي عبد الفتاح جوادي على إثر تقديمه لشيك بدون رصيد قيمته 100 ألف درهم.
و كشفت مصادر هبة بريس أن مجموعة من الفنانين يعزمون تقديم شكاية ضد الكوميدي عبد الفتاح جوادي بسبب تهكمه عليهم و سبهم و قذفهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
و الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقف فيها جوادي أمام القضاء، فقد سبق أن واجه ردهات المحاكم، في المغرب على خلفية قذفه و سبه لكل من الممثل محمد الخياري، و الإعلامي رشيد العلالي، و كذا في فرنسا بتهمة العنف اللفظي و تهديد زوجته السابقة بالقتل.
ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0
10
4 تعليقات
انا لا اعرف هاد المخلوق.لكن اذا كان يتصرف بهذه الطريقة اسحبوا منه علي الاقل كلمة فنان.
قال ليك ملي كطبح البقرة كيكترو الجناوا .
NO. HE VISTO. NADA. PARA. DECIR. MI. PUNTO. DE. VISTA…
سياستكم الخبيثة ستهلككم كلكم ، سياسة الاعتقالات لم تكن هي الحل ،بل هي شعل الفتيلة ، الشعب ان خرج الى الشارع كونوا على يقين انه سيطحنكم جميعا كما تقولون انتم