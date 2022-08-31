رسميا.. الوداد يقدم مدربه الجديد وطاقمه التقني

هبة بريس

قدم فريق الوداد الرياضي لكرة القدم اليوم الأربعاء المدرب الجديد للفريق الأحمر الحسين عموتة ولاعبيه الجدد المنتدبين خلال فترة الميركاتو الصيفي إضافة للطاقم التقني للمدرب عموتة والمتكون من المساعد مصطفى الخلفي ومحمد اسماعيلي العلوي وادريس واجو ثم هشام الادريسي.

وقال الحسين عموتة، أنه سعيد بعودته لقيادة فريق الوداد الرياضي ، خلال حفل تقديمه كمدرب جديد للفريق رفقة طاقه المساعد إلى جانب الوافدين الجدد.

وتابع: “إنها مسؤولية كبيرة، وبمساعدة جميع فعاليات النادي، نهدف لتحقيق موسم إستثنائي”.

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